İsrail Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarında 10 kişiyi gözaltına aldı, evler tahrip edildi.

23.12.2024 16:53
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, 10 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, El Halil, Beytüllahim, Nablus, Kalkilya, Tubas ve Ramallah kentlerine dün geceden bu yana baskınlar düzenlendiği aktarılarak, aralarında eski tutukluların da bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bin 100'ü geçtiği paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 824 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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