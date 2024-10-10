İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil, Ramallah, Beytüllahim, Kudüs ve Tubas kentindeki El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda aralarında 2 çocuk, bir gazeteci ve eski tutukluların da bulunduğu 22 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin baskınlarda Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri işlediğine dikkat çekilen açıklamada, Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin tehdit edildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 200'ü aştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.