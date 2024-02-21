İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, Batı Şeria\'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin son 24 saatte Batı Şeria'da 7'si çocuk olmak üzere 30 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail ordusu, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 7 bin 150'ye yükseldi.

21.02.2024 15:41  Güncelleme: 15:45
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 7'si çocuk olmak üzere 30 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail ordusunun Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin dünden beri Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Ramallah, Eriha, El Halil, Beytüllahim ve Tubas kentlerinde 7'si çocuk olmak üzere 30 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 150'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılanların da bu sayıya dahil olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin, baskınlar sırasında Filistinlileri darbettiği ve evlere zarar verdiği vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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