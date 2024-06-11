İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinliyi öldürdü, ikisini yaraladı - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinliyi öldürdü, ikisini yaraladı

İsrail ordusu Batı Şeria\'da Filistinliyi öldürdü, ikisini yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kefr Dan beldesine düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü, ikisini de yaraladı. İsrail güçleri, Abid ailesine ait bir evi abluka altına aldıktan sonra evi havaya uçurdu. Buna engel olmak isteyen beldedeki gençlerle silahlı çatışmalara giren İsrail askerleri, bir genci öldürdü ve iki genci yaraladı. Olayda yaralananlardan birinin durumu tehlikeli. Hayatını kaybeden kişinin ise daha önce bir İsrail kurşunuyla yaşamını yitiren Filistin çocuğunun abisi olduğu belirtildi.

11.06.2024 20:27
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Kefr Dan beldesine düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdüğü, ikisini de yaraladığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, işgalci İsrail güçleri dün akşam Cenin kentinin batısındaki Kefr Dan beldesine düzenlediği baskın sırasında karşı koymak isteyen Filistinlilerle silahlı çatışmaya girdi.

Kefr Dan beldesinde Abid ailesine ait bir evi abluka altına alan İsrail güçleri, daha sonra evi Energa anti-tank füzeleriyle havaya uçurdu.

İsrail güçleri söz konusu abluka ve yıkım sürecinde buna engel olmak isteyen beldedeki gençlerle silahlı çatışmalara girdi. Silahlı çatışmada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir genç hayatını kaybetti, iki genç de yaralandı.

Filistin Kızılayı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yaralanan gençlerden birinin başından isabet aldığı ve durumunun tehlikeli olduğu aktarıldı.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr, hayatını kaybeden Ahmed Muhammed Semmudi'nin cenazesinin hastaneye ulaştığını söz konusu kişinin Ekim 2022'de yine bir İsrail kurşunuyla yaşamını yitiren Filistin çocuk Mahmud Semmudi'nin abisi olduğunu kaydetti.

Bölge kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri evin abluka altına alınması sırasında megafonlarla aranan bir gencin kendisini teslim etmesi çağrısı yaptı. Ayrıca aynı süreçte Apache helikopterleri çevrede yoğun uçuş yaparken, çatışmalarda yaralananlara sağlık müdahalesi için bölgeye gelen ambulansların girişine de engel oldu.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinliyi öldürdü, ikisini yaraladı - Son Dakika

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