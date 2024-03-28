İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 50 bin dönümden fazla alana el koydu

İsrail yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da 2023 yılında Filistinlilere ait 50 bin dönümden fazla alana el koyduğu bildirildi.
Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun hazırladığı rapora göre, İsrail'in 2023 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da el koyduğu Filistin toprakları bir önceki yıla göre 2 kat arttı.
Batı Şeria'da 2022 yılında 26 bin dönüm, 2023 yılında ise 50 bin 526 dönüm alana İsrail tarafından el konulduğu kaydedildi.
Tel Aviv yönetiminin 2023'te "doğa koruma alanlarını genişletme" adı altında çıkardığı 4 kararla 48 bin 959 dönüme, "İsrail devletine ait topraklar" şeklindeki kararla da 515 dönüme el koyduğu belirtildi.
Batı Şeria'da 619 ve 433 dönümlük iki araziye el koymak için 30'dan fazla karar çıkaran İsrail yönetiminin, Filistin topraklarının tümüne el koyma politikasını sistematik olarak sürdürdüğü vurgulandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilen yasa dışı Yahudi yerleşim birimi ve İsrail askeri üssü sayısının 2022 sonu itibarıyla 483'e ulaştığı, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci nüfusun da 2022 sonunda 745 bini aştığı kaydedildi.
Raporda ayrıca Batı Şeria'da her 100 Filistinliye karşılık 23 Yahudi yerleşimci bulunduğu aktarıldı.
İsrail'in Filistin topraklarına el koyma kararı
İsrail devlet televizyonu KAN'ın 22 Mart'taki haberinde, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm alana "devlet arazisi" olduğu iddiasıyla el koyduğu belirtilmişti.
El konulan arazinin yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşası için kullanılabileceği ifade edilmişti.
Ürdün Vadisi'ndeki söz konusu alanın "devlet arazisi ilan edilmesinin" İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in nezaretinde gerçekleştirildiği aktarılmıştı.
Uluslararası hukuka göre, işgal altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.
Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.
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