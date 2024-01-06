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İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor: 5 bin 680 Filistinli gözaltına alındı - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor: 5 bin 680 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 680 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

İsrail, Gazze Şeridi\'ne saldırılarını sürdürüyor: 5 bin 680 Filistinli gözaltına alındı
06.01.2024 - 23:25,  Güncelleme: 23:27
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 680 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlerinden, askeri kontrol noktalarından gözaltına alınanlar ile baskı altında teslim olmaya zorlananlar ve alıkonulanlar dahil toplam gözaltı sayısının 5 bin 680'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, gözaltılar sırasında Filistinlileri darbettiği, işkence yaptığı ve tehdit ettiği aktarıldı.

Söz konusu iki kurumun yıllık raporuna göre, Aralık 2023 sonu itibarıyla İsrail'deki hapishaneler ile tutukevlerindeki Filistinli esirlerin sayısı ise 80'i kadın olmak üzere 8 bin 800'e yükseldi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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