İsrail Beyrut'a Yeniden Saldırdı

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BEYRUT/KUDÜS, 28 Eylül (Xinhua) -- İsrail, Cumartesi günü erken saatlerde Beyrut'un güney banliyösü Dahiye'ye yeni saldırılar düzenledi ve sivil binaların altında depolanan Hizbullah silahlarını hedef aldığını iddia etti.

Beyrut'taki görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının şehrin güney banliyösü üzerinde uçtuğunu ve Dahiye bölgesinde bir saat içinde çok sayıda bombalama gerçekleştirdiğini bildirdi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, saldırı öncesi yaptığı açıklamada, "İran menşeli bir dizi kıyıdan denize füzelerin" hedefler arasında bulunduğunu söyledi.

Lübnan'ın MTV TV kanalına göre, bu son saldırılar, İsrail'in daha önce Hizbullah'ın Dahiye'deki ana karargahına düzenlediği ve en az 6 kişinin ölümüne, 91 kişinin yaralanmasına neden olan hava saldırılarının ardından gerçekleşti.

Hagari, Cuma günü yaptığı açıklamada, hava saldırılarının Hizbullah'ın karargahlarını hedef aldığını ve bu karargahların konutların altında bulunduğunu öne sürdü.

Saldırılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

BM'de Lübnan'la tırmanan çatışmada derhal ateşkes yapılmasını reddeden Netanyahu, İran'dan gelen tehditler konusunda uyarıda bulunarak İsrail'in Tahran tarafından organize edilen birden fazla çatışma cephesiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

"Tahran'dan ya da onun vekillerinden gelen tehditler karşısında geri adım atmayacağız" diyen Netanyahu, İsrail'in eylemlerinin ulusal güvenlik için gerekli olduğunu savundu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Dahiye'ye yönelik hava saldırılarını "aleni ve akıl almaz bir savaş suçu" olarak nitelendirerek kınadı.

İsrail'in Filistin ve Lübnan halkına yönelik eylemlerinin, uluslararası toplumun "devlet terörü" olarak adlandırdığı terörizmi durdurmadaki başarısızlığını gözler önüne serdiğini belirten Pezeşkiyan, İsrail'i bölgesel ve küresel barış ile güvenliğe yönelik "en büyük tehdit" olarak nitelendirdi.

İsrail, Pazartesi gününden bu yana Lübnan'daki hava saldırılarını yoğunlaştırdı ve 2006'dan bu yana bölgedeki en kapsamlı askeri harekatını gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu hafta saldırılar nedeniyle yaklaşık 700 kişinin öldüğünü bildirdi. Uluslararası Göç Örgütü ise, Hizbullah'ın Hamas'la dayanışma amacıyla Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in kuzeyine roket atmaya başlamasından bu yana Lübnan'da 200.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor.