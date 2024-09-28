İsrail Beyrut'a Yeniden Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Beyrut'a Yeniden Saldırdı

İsrail, Hizbullah hedeflerini vurarak Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi.

28.09.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYRUT/KUDÜS, 28 Eylül (Xinhua) -- İsrail, Cumartesi günü erken saatlerde Beyrut'un güney banliyösü Dahiye'ye yeni saldırılar düzenledi ve sivil binaların altında depolanan Hizbullah silahlarını hedef aldığını iddia etti.

Beyrut'taki görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının şehrin güney banliyösü üzerinde uçtuğunu ve Dahiye bölgesinde bir saat içinde çok sayıda bombalama gerçekleştirdiğini bildirdi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, saldırı öncesi yaptığı açıklamada, "İran menşeli bir dizi kıyıdan denize füzelerin" hedefler arasında bulunduğunu söyledi.

Lübnan'ın MTV TV kanalına göre, bu son saldırılar, İsrail'in daha önce Hizbullah'ın Dahiye'deki ana karargahına düzenlediği ve en az 6 kişinin ölümüne, 91 kişinin yaralanmasına neden olan hava saldırılarının ardından gerçekleşti.

Hagari, Cuma günü yaptığı açıklamada, hava saldırılarının Hizbullah'ın karargahlarını hedef aldığını ve bu karargahların konutların altında bulunduğunu öne sürdü.

Saldırılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

BM'de Lübnan'la tırmanan çatışmada derhal ateşkes yapılmasını reddeden Netanyahu, İran'dan gelen tehditler konusunda uyarıda bulunarak İsrail'in Tahran tarafından organize edilen birden fazla çatışma cephesiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

"Tahran'dan ya da onun vekillerinden gelen tehditler karşısında geri adım atmayacağız" diyen Netanyahu, İsrail'in eylemlerinin ulusal güvenlik için gerekli olduğunu savundu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Dahiye'ye yönelik hava saldırılarını "aleni ve akıl almaz bir savaş suçu" olarak nitelendirerek kınadı.

İsrail'in Filistin ve Lübnan halkına yönelik eylemlerinin, uluslararası toplumun "devlet terörü" olarak adlandırdığı terörizmi durdurmadaki başarısızlığını gözler önüne serdiğini belirten Pezeşkiyan, İsrail'i bölgesel ve küresel barış ile güvenliğe yönelik "en büyük tehdit" olarak nitelendirdi.

İsrail, Pazartesi gününden bu yana Lübnan'daki hava saldırılarını yoğunlaştırdı ve 2006'dan bu yana bölgedeki en kapsamlı askeri harekatını gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu hafta saldırılar nedeniyle yaklaşık 700 kişinin öldüğünü bildirdi. Uluslararası Göç Örgütü ise, Hizbullah'ın Hamas'la dayanışma amacıyla Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in kuzeyine roket atmaya başlamasından bu yana Lübnan'da 200.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, Beyrut, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Beyrut'a Yeniden Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
21:34 Kayseri’de skandal görüntüler Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti Kayseri'de skandal görüntüler! Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 09:01:01. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Beyrut'a Yeniden Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement