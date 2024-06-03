İsrail, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini kabul etti - Son Dakika
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İsrail, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini kabul etti

İsrail, Biden\'ın Gazze ateşkes önerisini kabul etti

İsrail basını, Tel Aviv'in ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi önerisini kabul ettiğini yazdı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv, önerinin ana hatlarının çoğunu kabul etti ve bu öneriye göre önce İsrailli siviller ve kadınlar, ardından askerlerin serbest bırakılması ve yaşayan esirlerin salıverilmesi gerekiyor.

03.06.2024 00:19
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İsrail basını Tel Aviv'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi önerisinin ana hatlarının çoğunu kabul ettiğini yazdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Aviv'in, Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi önerisinin ana hatlarının çoğunu kabul ettiği belirtildi.

Haberde, söz konusu önerinin, önce İsrailli siviller ve kadınlar, ardından askerlerin serbest bırakılmasını ve yaşayan esirlerin salıverilmesinden sonra ölenlerin teslim edilmesini içerdiği kaydedildi.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm esirlerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elindeki ölen rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

Hamas da İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini kabul etmesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini kabul etti - Son Dakika

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