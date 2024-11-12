İsrail Bombardımanında 25 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Bombardımanında 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde İsrail'in bombardımanında en az 25 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 30'u aştı.

12.11.2024 10:18
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GAZZE, 12 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir mülteci kampına ve güneyinde yerlerinden edilmiş insanların barındığı bir çadıra düzenlediği yoğun bombardımanlarda en az 25 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yerlerinden edilmiş insanların barındığı bir çadırı hedef alan İsrail bombardımanında en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu en az 20 Filistinli yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Mülteci kampındaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail topçu birliklerinin su tanklarını bombalaması sonucu hastanenin bazı bölümlerinde su kesintisi yaşandığı, yönetim binasının ise İsrail'in insansız hava aracı saldırıları sonucu zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıların sürdüğü belirtilerek, sağlık tesislerinin korunması için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuldu.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 43.603'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail Bombardımanında 25 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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