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İsrail Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin İngiltere'de İstenmeyen Kişi İlan Edilmesi İçin Kampanya Başlatıldı - Son Dakika
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İsrail Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin İngiltere'de İstenmeyen Kişi İlan Edilmesi İçin Kampanya Başlatıldı

İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin, Gazze'deki cami, okul ve evlerin tünellerle bağlantılı olduğunu öne sürerek yok edilmelerini savunması üzerine İngiltere'de imza kampanyası başlatıldı. Kampanyada, Hotovely'nin açıkça soykırım dili kullandığı ve soykırım faaliyetlerinin sözcülüğünü yaptığı ifade edildi. İmza sayısı 100 binin üzerine çıkarsa konu parlamentoda görüşülecek.

İsrail Büyükelçisi Tzipi Hotovely\'nin İngiltere\'de İstenmeyen Kişi İlan Edilmesi İçin Kampanya Başlatıldı
06.01.2024 - 16:22,
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İki devletli çözüm önerilerini reddeden, Gazze'deki cami, okul ve evlerin tünellerle bağlantılı olduğunu öne sürerek yok edilmelerini savunan İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi için İngiltere'de imza kampanyası başlatıldı.

Hotovely'nin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi amacıyla "change.org" sitesinde başlatılan kampanyada hedef, 150 bin imza olarak belirlendi.

İmzaların 80 bini aştığı kampanyada sadece bugün atılanların sayısı 10 bin 708 oldu.

Kampanyanın yürütüldüğü "change.org" sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, Hotovely'nin açıkça "soykırım dili" kullandığı ve soykırım faaliyetlerinin sözcülüğünü yaptığı ifade edildi.

İngiltere'de parlamentoya sunulan dilekçelerde 10 bin imzanın bulunması halinde hükümetten yazılı yanıt veriliyor. İmza sayısı 100 binin üzerinde olduğunda ise konu parlamentoda görüşülüyor.

Hotovely, İngiltere'de katıldığı televizyon yayınlarında İsrail'in Gazze'deki saldırılarını haklı gösteren açıklamalar yapmış ve iki devletli çözümün artık söz konusu olmadığını savunmuştu.

Sky News kanalında katıldığı programda Hotovely, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olup olmayacağı sorusuna, "Cevap, kesinlikle hayır." yanıtını vermişti.

Hotovely, LBC radyosunda katıldığı programda ise "Gazze'nin bir yer altı tünel şehrine sahip olduğunu ve bu tünel şehrine ulaşmak için o bölgelerin yok edilmesi gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Gazze'ye girdikten sonra dünyaya gösterdiğimiz şeylerden biri de İran, Katar ve uluslararası toplumun büyük cömertliği sayesinde Hamas'ın inşa ettiği tüneller ve metro şehridir. Her şey bu korkunç terör şehrine dönüştü. Fark ettiğimiz şeylerden biri de her okulun, caminin, her iki evden birinin tünellere ve mühimmata erişiminin olduğudur." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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İsrail, Londra, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin İngiltere'de İstenmeyen Kişi İlan Edilmesi İçin Kampanya Başlatıldı - Son Dakika
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