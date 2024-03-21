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Filistin'de her yıl 21 Mart'ta kutlanan Anneler Günü'nde, İsrail cezaevlerinde 28 Filistinli annenin çocuklarından mahrum kaldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, bölgede kutlanan "Anneler Günü"ne ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail cezaevlerinde tutulan 67 Filistinli kadından 28'inin anne olduğu aktarılan açıklamada, "İsrail, anneleri, aileleri ve çocuklarından mahrum bıraktığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Bu yıl Anneler Günü, Gazze'de binlerce anne ve çocuğunun şehit olduğu, binlerce evladın annelerinden mahrum kaldığı soykırımın yaşandığı bir döneme denk geldi." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Aralarında Filistin ve Mısır'ın da bulunduğu bazı Arap ülkelerinde 21 Mart, "Anneler Günü" olarak kutlanıyor.