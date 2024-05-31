İsrail, çocuk ayakkabıları ve kefenlere sarılmış bebeklerle protesto edildi - Son Dakika
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İsrail, çocuk ayakkabıları ve kefenlere sarılmış bebeklerle protesto edildi

Karabük'te İsrail'in Filistin'deki katliamlarına tepki göstermek için düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar kefenlere sarılmış oyuncak bebek ve ayakkabılarla İsrail'in bebek ve çocuk ayrımı yapmadan yaptığı katliamları protesto etti. Programda yapılan konuşmalarda, İsrail'in soykırım silahlarıyla donatılmasına ve Batılı devletlerin desteklemesine dikkat çekildi.

31.05.2024 20:22
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İsrail, çocuk ayakkabıları ve kefenlere sarılmış bebeklerle protesto edildi

KARABÜK - Refah'ta Filistinli sivillerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla saldırı düzenleyen İsrail, Karabük'te kefenlere sarılmış oyuncak bebek ve ayakkabılar ile protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından Karabük'te İsrail'in Filistin'deki katliamlarına tepki göstermek için yürüyüş programı düzenlendi. Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi önünden başlayan yürüyüşte katılımcılar tekbir getirerek 'Katil İsrail Filistin'den Defol', Siyonist Katiller Hesap Verecek', 'Türkiye ve Gazze'de Teröriste Geçit Yok' sloganları attılar.

Katılımcılar ellerinde "Gazze'de Çocuklar Katlediliyor", "Ortadoğu'da İsrail Diye Bir Devlete Yer Yok" ve "Katil İsrail" gibi çok sayıda yazılı pankartlarla Teknoloji Fakültesi önüne kadar yürüdü.

İsrail'in bebek ve çocuk ayrımı yapmadan katliam yapması fakülte merdivenlerine konulan bebek, ayakkabı ve kefenlerle protesto edildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam eden programda kalabalık adına konuşma yapan Mehmet Ali Kuru, yaklaşık 8 aydır insanlık tarihinin en vahşi katliam ve soykırımının yanı sıra yine insanlık tarihinin en şerefli ve en sebatkar direnişlerinden birine tüm dünya olarak şahitlik edildiğini belirtti.

Kuru, "Tarihteki tüm önemli dönüm noktalarında olduğu gibi bugün de Gazze'de süregelen bu katliam ve soykırım ve bu vahşetin karşısındaki şanlı direniş doğruyu yanlıştan, hak ile batılı, zalim ile mazlumu, izzeti zilletten ayırt eden fert fert Furkan bir müslüman bir mümin olarak karşımızda duruyor. Esfele Safilini zorlayan siyonist zalimler, Filistin'de sadece bir halkı değil, aynı zamanda insanlığın tüm ilke ve değerlerini sistematik bir şekilde katlediyor" dedi.

Başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıktan desteklemekten çekinmediğini ifade eden Kuru, "Katil devleti, soykırım silahlarıyla donatan ABD, Gazze'deki mezalimin bizatihi faili konumunda olmayı sürdürüyor. Emperyalist ABD, Gazzeli mücahitlerin zillete uğrattığı siyonistleri koruyup kollarken, son günlerde dünyanın bir çok kentinde siyonizm zıttı gösterilerin yoğunlaştığına ve Siyonist soykırımın bizatihi hamisi olan ABD' de de zalim yöneticilerine hakkı çekinmeden haykıran binlerce vicdan sahibine şahitlik ediyor. Bizler de hepinizin malumu olduğu üzere 7 Ekim'den bu yana vicdan sahibi insanlar olarak, tüm dünyada dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine devam ediyoruz. Biz biliyor ve inanıyoruz ki küçük büyük yapılan her eylem gösterilen her duruş katil Netenyahu ve hamilerini rahatsız ediyor. Yakın tarihin en örgütlü kötülüğü olan siyonizmle mücadele sathının daha da genişlemesi için artık elimizden ne geliyorsa açık yüreklilikle yapma devam etmeliyiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından yapılan dua ile program sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail, çocuk ayakkabıları ve kefenlere sarılmış bebeklerle protesto edildi - Son Dakika

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