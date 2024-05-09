İsrail Cumhurbaşkanı, Biden'ın silah sevkiyatı tehdidine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Cumhurbaşkanı, Biden'ın silah sevkiyatı tehdidine tepki gösterdi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümet yetkililerinin ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef alan söylemlerine tepki göstererek, Biden'ın İsrail'e silah sevkiyatını durduracağı tehdidine karşı sorumsuz açıklamalar yapmama çağrısında bulundu. Herzog, İsrail'in müttefiklerine teşekkür etmesi gerektiğini belirterek, Biden'a teşekkür ettiğini ifade etti. İsrail yetkililerinin Biden'ı eleştiren açıklamalarından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Herzog, bu tür açıklamaların İsrail'in ulusal güvenliğine zarar verdiğini söyledi.

09.05.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümet yetkililerine, Refah'a kapsamlı saldırı olması durumunda İsrail'e silah sevkiyatını durduracağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden hakkında "sorumsuz açıklamalar" yapmama çağrısında bulundu.

Herzog, aralarında bakanların da bulunduğu hükümet yetkililerinin Biden'ı hedef alan söylemleri üzerine açıklama yaptı.

İsrail Cumhurbaşkanı, ülkesinin, başta en büyük müttefiki ABD olmak üzere müttefiklerine teşekkür etmesi gerektiğini belirterek, "İsrail devletinin büyük dostu olan ve bunu savaşın ilk gününden bu yana kanıtlayan Başkan Biden'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.

İsrailli yetkililerin Biden'ı eleştiren söylemlerine ilişkin Herzog, "İsrail devletinin ulusal güvenliğine, çıkarlarına zarar veren sorumsuz ve aşağılayıcı açıklama ve sosyal medya paylaşımlarından hepimiz kaçınmalıyız." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Refah'a kara saldırısına tepki göstermesinin ardından, "Hamas Biden'ı seviyor" paylaşımı yapmıştı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Refah kentinin "tamamen işgal edilmesi" çağrısıyla "Biden yönetiminin muhalefetine ve silah tedarikini durdurmasına rağmen bu savaş zafere kadar devam etmeli." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan da İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, "(Biden'ın) Hamas'ı yok etme ihtiyacını anlamaktan, İsrail'in savaşın ana hedeflerinden birine ulaşma becerisine önemli ölçüde zarar veren bir konuma nasıl geldiğini anlamak zor." demişti.

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını açıklamıştı.

Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetmişti.

Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentinin doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı, Biden'ın silah sevkiyatı tehdidine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:13 Kuledekiler “Kesin Karslı“ demişti İşte İstanbul Havalimanı’nda faciayı önleyen pilotlar Kuledekiler "Kesin Karslı" demişti! İşte İstanbul Havalimanı'nda faciayı önleyen pilotlar
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
16:50 Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
16:28 Beşiktaş’ta deprem Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı Beşiktaş'ta deprem! Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı
16:05 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
15:40 Bakırköy’de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı Bakırköy'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı
15:13 Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 17:11:47. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı, Biden'ın silah sevkiyatı tehdidine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement