İsrail Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı, WCK\'ya özür diledi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda çalışanlarının öldürülmesinden dolayı World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşundan özür diledi.
İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un WCK'nın Kurucusu Şef Jose Andres'i telefonla aradığı belirtildi.
Görüşmede, Herzog'un WCK çalışanlarının İsrail saldırısında öldürülmesinden duyduğu derin üzüntüyü ve "samimi özürlerini" dile getirdiği aktarıldı.
Öldürülenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Herzog'un, saldırının "kapsamlı şekilde soruşturulması konusundaki kararlılığını" belirttiği ifade edildi.
Genelkurmay Başkanı Halevi ise "büyük bir hata" olarak nitelediği saldırıyla ilişkin yayımladığı görüntülü mesajla WCK'dan özür diledi.
Halevi, saldırının kasıtlı olmadığını savunarak, "Çok açık olmak istiyorum; hava saldırısı WCK yardım çalışanlarına zarar verme niyetiyle gerçekleştirilmedi. Bu, geceleri çok karmaşık koşullardaki bir savaş sırasında yanlış tanımlamanın ardından gelen bir hataydı. Böyle bir şeyin olmaması gerekirdi." ifadelerini kullandı.
İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'dan yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı, WCK'ya özür diledi - Son Dakika
Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, 'gönüllülük' dersi kapsamında başlattıkları 'Bu bayram beni sen giydir' projesi ile ihtiyaç sahibi 300 çocuğu mutlu etti. Proje kapsamında toplanan yardımlarla ayakkabı, pantolon ve kazak alınarak ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Üniversite yönetimi ve hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen proje, öğrencilerin iyi niyetleri ve özverili çalışmalarıyla büyük bir başarı elde etti.
Türkiye Kürek Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak. Yarışlarda Türkiye, 47 sporcu ve 39 ekiple mücadele edecek. Kadınlar, genç kadınlar, yıldız kadınlar, erkekler, ümit milli erkekler, genç erkekler ve yıldız erkekler kategorilerinde yarışacak olan milli sporcular, Türkiye'yi temsil edecek.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının İsrail ordusundaki komutanların başına buyruk hareket etmesinden kaynaklandığı belirtildi. Ordu kaynaklarına göre saldırının koordinasyonsuzlukla ilgisi olmadığı ve Gazze'deki askeri birliklerin istedikleri her şeyi yaptığı ifade edildi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah saldırısı ısrarının arka planını AA Analiz için kaleme aldı. Netanyahu'nun soykırım stratejisi ve Refah saldırısıyla hedeflediği noktalar açıklanmıştır.
Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, tabanca ve kozmetik ürün ele geçirildi. 14 şahıs gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?