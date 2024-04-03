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İsrail Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı, WCK'ya özür diledi - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı, WCK'ya özür diledi

İsrail Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı, WCK\'ya özür diledi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun çalışanlarının ölümünden dolayı WCK'dan özür diledi. Herzog, WCK'nın Kurucusu Şef Jose Andres'i telefonla arayarak derin üzüntüsünü ve samimi özürlerini iletti. Halevi ise saldırının büyük bir hata olduğunu belirterek WCK'dan özür diledi ve saldırının kasıtlı olmadığını savundu.

03.04.2024 10:25  Güncelleme: 10:28
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda çalışanlarının öldürülmesinden dolayı World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşundan özür diledi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un WCK'nın Kurucusu Şef Jose Andres'i telefonla aradığı belirtildi.

Görüşmede, Herzog'un WCK çalışanlarının İsrail saldırısında öldürülmesinden duyduğu derin üzüntüyü ve "samimi özürlerini" dile getirdiği aktarıldı.

Öldürülenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Herzog'un, saldırının "kapsamlı şekilde soruşturulması konusundaki kararlılığını" belirttiği ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı Halevi ise "büyük bir hata" olarak nitelediği saldırıyla ilişkin yayımladığı görüntülü mesajla WCK'dan özür diledi.

Halevi, saldırının kasıtlı olmadığını savunarak, "Çok açık olmak istiyorum; hava saldırısı WCK yardım çalışanlarına zarar verme niyetiyle gerçekleştirilmedi. Bu, geceleri çok karmaşık koşullardaki bir savaş sırasında yanlış tanımlamanın ardından gelen bir hataydı. Böyle bir şeyin olmaması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'dan yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı, WCK'ya özür diledi - Son Dakika

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