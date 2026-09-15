İsrail'de 1000 sinemacı NAZA yönetmenlerine destek bildirisi yayımladı - Son Dakika
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İsrail'de 1000 sinemacı NAZA yönetmenlerine destek bildirisi yayımladı

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İsrail'de sinema sektöründen 1000 isim, Gazze'de sivil katliamı belgeleyen NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'a yönelik kışkırtma kampanyasını kınadı. Bildiride, İsraillilere NAZA hakkında karar vermeden önce belgeseli izleme çağrısı yapıldı.

İsrail'de 1000 sinemacı Gazze'de sivil katliamını belgeleyen NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'la dayanışma içinde olduklarını ifade eden bildiri paylaştı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail'de sinema sektöründen 1000 isim, İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan NAZA belgeselinin yönetmenlerine yönelik "benzeri görülmemiş kışkırtma kampanyasını" kınadı.

NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor ile dayanışma içinde olduklarını ifade eden sinemacılar arasında Liran Atzmor, Nadav Lapid, Orna Ben Dor, Netalie Braun, Rani Blair, Hagai Levi, Shai Carmeli-Pollak ve Shlomi Elkabetzyer alıyor.

İsraillilere NAZA hakkındaki iddialarla ilgili bir karar vermeden önce belgeseli izleme çağrısı yapılan bildiride, "Bizler sinemacılar ve yaratıcılar olarak ifade özgürlüğü ile sanat özgürlüğü için hala mücadele eden herkesi, NAZA adlı filmin yaratıcıları Rachel Szor ve Yuval Abraham'a destek vermeye ve dayanışma göstermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

NAZA'nın yönetmenlerine karşı, "şiddeti meşrulaştırma boyutuna varan ve hayatlarını fiziksel olarak tehdit eden benzeri görülmemiş bir karalama ve kışkırtma kampanyası" yürütüldüğü vurgulanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Sanatın ve gazeteciliğin temel görevi, içinde bulundukları topluma bir ayna tutmak, gerçekler ne denli zorlu olursa olsun kimseye ayrıcalık tanımadan söylem ve tartışma ortamı yaratmaktır.

Sosyal medyada Abraham ve Szor'a yöneltilen şiddet içerikli kışkırtmaları bir kenara koysak bile NAZA filmini izlemeden onu eleştirmeyi seçen sinemacıları, akademisyenleri ve gazetecileri de şiddetle kınamayı uygun buluyoruz!"

Popülist siyasetçilerin NAZA yönetmenlerine karşı tutumuna bazı İsrailli sinemacı ve yazarların da katılmış olmasının Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar'ın, Szor ile Abraham'ın vatandaşlıklarının iptal edilmesi yönündeki tehditlerine zemin hazırladığı belirtildi.

"NAZA" İsrail ordusunca "öngörülen sivil ölümleri" için kullanılan kısaltma

Filmin adı NAZA, erkekler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere "bir saldırıda ölmeleri öngörülen siviller için" İsrail ordusunca kullanılan kısaltmaya atıfta bulunuyor.

Belgeselde, katılımcıların güvenliği için farklı röportaj yöntemleri izlendi. Belgesel, 3 yıl boyunca Tel Aviv'deki çatılarda gizlice çekildi ve katılımcıların kimlikleri, sesleri ve görünüşleri dijital değişiklikler yapılarak gizlendi.

Katılımcılar, belgeselde İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı "gizli sistem" ve gizli yöntemlere ilişkin detayları anlattı.

Yapımda yer alan kişiler, İsrail ordusunun saldırılarında kullanılan gözetleme sistemlerini ve uzak mesafeden bombalamayı ayrıntılı anlattı.

Onlara göre, bu operasyonda yapay zeka kullanılarak potansiyel Hamas hedefleri tespit ediliyor ve çoğu zaman içinde ailelerin bulunduğu bilindiği halde evler bombalanıyor.

Belgeselde, Gazzelilerin, sığınak olarak kullandıkları yerleşim yerlerinin kasten yakılmasına ve gıda dağıtımı sırasında öldürülmelerine doğrudan şahitlik eden İsrail ordusu mensupları da yer aldı.

NAZA'da konuşanlardan bir kısmının, gizli istihbarat biriminde çalışıp doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bağlı oldukları belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Sinema, Güncel, İsrail, Gazze, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de 1000 sinemacı NAZA yönetmenlerine destek bildirisi yayımladı - Son Dakika

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