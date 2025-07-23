İsrail'de Aşırı Sağcı Bakanlar Ateşkese Karşı - Son Dakika
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İsrail'de Aşırı Sağcı Bakanlar Ateşkese Karşı

23.07.2025 21:29
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Netanyahu'nun ortakları, Gazze'de ateşkese itiraz edip saldırı çağrısında bulundu.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümet ortakları, Gazze Şeridi'ne daha fazla saldırı çağrısıyla olası ateşkes anlaşmasına itiraz etti.

Hamas'ın ateşkes teklifine saatler içinde yanıt vermesi beklenirken, İsrail hükümetinin aşırı sağcı ortakları Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Netanyahu'ya seslenerek ateşkes anlaşmasını imzalamaması ve Gazze'ye saldırı çağırısı yaptı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X hesabından, Hamas'ın ateşkes teklifini reddettiğini öne sürerek anlaşmaya kapıyı kapatmanın ve İsrail ordusuna Gazze'nin işgal edilmesi emrini vermenin zamanı geldiğini savundu.

Israil kabinesinin bir diğer aşırı sağcı ismi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise X hesabından yaptığı açıklamada, olası ateşkes anlaşmasıyla Hamas'a teslim olduklarını iddia etti.

Ateşkes için yürütülen müzakerelerle Hamas'a taviz verdiklerini öne süren ve Gazze'ye saldırı çağrısı yapan Ben-Gvir, "Bu yolda devam etmek bizi tam bir zafere götürmez." ifadelerini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich, Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesi, Filistinlilerin bölgeden sürülmesi ve yerine Yahudi yerleşimleri kurulmasını savunuyor.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Taraflar, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze'deki 10 sağ, 18 ölü İsrailli esirin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin Doha'da müzakereleri sürdürürken anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürmeyi ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Aşırı Sağcı Bakanlar Ateşkese Karşı - Son Dakika

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