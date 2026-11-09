İsrail\'de hükümeti kurma yetkisini Eisenkot devraldı, Meclis\'te 61 çoğunluk yok

(ANKARA) - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hükümeti kurmakla görevlendirdiği muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, düzenlenen resmi törenle yetkiyi devraldı. Eisenkot, koalisyon görüşmeleri öncesinde "İsrail'in zaman kaybetme ya da sonu gelmeyen seçim döngülerini tekrarlama lüksü yok" açıklamasında bulundu.

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından hükümet kurma sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hükümeti kurma yetkisini verme kararı aldığı muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, düzenlenen resmi törenle görevi devraldı.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde yerel saatle 17.00'de (TSİ 18.00) gerçekleştirilen törende Herzog, Eisenkot'a hükümeti kurma yetkisini resmen verdi.

"İSRAİL'İN ZAMAN KAYBETME LÜKSÜ YOK"

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Eisenkot, İsrail'in siyasi ve diplomatik açıdan zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti.

Ülkenin farklı cephelerde devam eden savaşlarla ve diplomatik krizle karşı karşıya olduğunu söyleyen Eisenkot, "Bir yandan savaş farklı cephelerde devam ederken, diğer yandan çok ağır bir diplomatik krizle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Koalisyon hükümetinin kurulması için olağanüstü siyasi adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Eisenkot, "İsrail'in zaman kaybetme ya da sonu gelmeyen seçim döngülerini tekrarlama lüksü yok" dedi.

HERZOG'DAN EISENKOT'A ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Herzog da görevlendirme töreninde Eisenkot'a seslenerek ülkenin bütün kesimlerini temsil edecek bir hükümet kurulması gerektiğini vurguladı.

Herzog, "Tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek bir hükümet kurmak için elinizden gelen her şeyi yapmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Eisenkot'un önümüzdeki günlerde koalisyonu oluşturabilmek amacıyla siyasi parti liderleriyle görüşmelere başlaması bekleniyor.

MECLİSTE HİÇBİR BLOK ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAMADI

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimlerin kesin sonuçları 4 Kasım'da açıklanmıştı.

120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde mevcut koalisyon 53, muhalefet bloğu ise 48 sandalye kazanmıştı. Her iki blok da hükümeti kurabilmek için gerekli 61 milletvekili çoğunluğuna ulaşamamıştı.

Seçimlerin ardından parlamentoya giren 120 milletvekilinden 67'si, Cumhurbaşkanı Herzog'a hükümeti kurma görevinin Eisenkot'a verilmesini tavsiye etmişti.

FİLİSTİNLİLERİ TEMSİL EDEN PARTİLER EISENKOT'U DESTEKLEDİ

Seçimlerde 19 milletvekili çıkaran İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler de Cumhurbaşkanı Herzog ile yapılan istişare görüşmelerinde hükümet kurma yetkisinin Eisenkot'a verilmesini önermişti.

Eisenkot ise daha önce yaptığı açıklamada, kuracağı koalisyon hükümetinde Arap partilerinin yer almayacağını belirtmişti.

Hükümeti kurma yetkisini resmen devralan Eisenkot'un, parlamentoda gerekli çoğunluğa ulaşabilmek için önümüzdeki günlerde siyasi partilerle koalisyon görüşmelerini yürütmesi bekleniyor.