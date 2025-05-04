İsrail'de Sel Felaketi, Ana Yollar Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'de Sel Felaketi, Ana Yollar Kapandı

Güney İsrail'de etkili sel nedeniyle 90 ve 40 numaralı kara yolları trafiğe kapatıldı.

04.05.2025 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in güney kesimlerinde etkili olan sel felaketi nedeniyle ülkenin en uzun 2 kara yolunda bazı noktaların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, güneyde etkili olan sel nedeniyle 90 numaralı kara yolunun birkaç noktadan trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

480 kilometre uzunluğuyla İsrail'in en uzun yolu olan söz konusu kara yolu, kuzeyde Lübnan sınırından başlayıp Ürdün Vadisi, Ölü Deniz'in batı kıyısı, Araba Vadisi ve güneydeki Eilat'a kadar uzanıyor.

Açıklamada, hava koşulları nedeniyle güneydeki 40 numaralı kara yolunun da trafiğe kapatıldığı kaydedildi. 40 numaralı karayolu da 302 kilometre uzunluğuyla İsrail'in 2'nci en uzun yolu olma özelliği taşıyor. Ülkenin orta kesiminden başlayıp güneye kadar uzanıyor.

İsrail, 30 Nisan'da da yangınlara teslim olmuştu. Tel Aviv ile Batı Kudüs arasındaki ormanlık arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı.

Batı Kudüs çevresindeki yerleşim bölgelerine kadar ulaşan ve 30 saatten fazla süren yangın, 20 bin dönümün üzerinde alanın kül olmasına neden olmuştu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, İsrail, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Sel Felaketi, Ana Yollar Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:31:39. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Sel Felaketi, Ana Yollar Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.