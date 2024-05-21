İsrail'deki 1300 Akademisyen Savaşın Devam Etmesinin Faydasının Belirsiz Olduğunu Belirtti - Son Dakika
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İsrail'deki 1300 Akademisyen Savaşın Devam Etmesinin Faydasının Belirsiz Olduğunu Belirtti

İsrail\'deki 1300 Akademisyen Savaşın Devam Etmesinin Faydasının Belirsiz Olduğunu Belirtti

İsrail'de 1300 akademisyen, savaşın devam etmesinin faydasının belirsiz olduğunu ifade eden bir bildiri yayımladı. Bildiride, savaşın Gazze'deki sivillere zarar verdiği, İsrail'de can kayıplarına ve ekonomik zarara yol açtığı vurgulandı. Akademisyenler, kendini savunma hakkının gerçekçi olmayan amaçlar için savaşma hakkı vermediğini belirtti. Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için çağrılar yapılıyor.

21.05.2024 14:39
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İsrail'de 1300 akademisyen, imzaladıkları ortak bildiride "kendini savunma hakkının, gerçekçi olmayan bir amaç ya da liderlerin siyasi olarak hayatta kalması için savaşı sürdürme hakkı sağlamadığını" belirtti.

Haaretz'in haberine göre, İsrail genelinden 1300 akademisyen, "savaşa devam etmenin faydasının açık biçimde belirsiz olduğunu" ifade eden bildiri yayımladı.

Savaşın " Gazze'deki sivillere feci zarara, açlığa ve altyapıda eşi görülmemiş yıkıma yol açtığına" işaret edilen bildiride, saldırıların "İsrail'de can kayıpları, binlerce kişinin akıl sağlığının bozulması, devasa ekonomik zarar ve hukukun çiğnenmesini beraberinde getirdiği" vurgulandı.

Akademisyenler, "Kendini savunma hakkı, gerçekçi olmayan amaç veya siyasi liderliğin hayatta kalması için bir savaş yürütme hakkı vermez." ifadelerini kullandı.

İsrail'de Gazze'ye 7 Ekim'de başlatılan saldırıların 7 aydan uzun sürmesinin ardından bazı sanatçı, akademisyen ve farklı meslek gruplarından savaşın sonlandırılması için çağrılar yapılıyor.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerine de yeniden yoğun saldırı başlatmıştı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu, 8 Haziran'a kadar savaşa sonrasında da Gazze'nin idaresine ilişkin bir strateji açıklamazsa partisiyle koalisyondan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve İsrail kamuoyunda bir kesim, Başbakan Netanyahu'yu siyasi gerekçelerle ateşkes anlaşmasına engel olmakla suçluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 binden fazlası çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 35 binden fazla Filistinli öldürüldü, en az 79 bin Filistinli yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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