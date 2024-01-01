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İsrail'in Megiddo Hapishanesinde Filistinli Mahkum Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Megiddo Hapishanesinde Filistinli Mahkum Hayatını Kaybetti

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde bir Filistinli mahkumun hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybeden mahkumun kimliği henüz belirlenemedi. İsrail makamlarından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail\'in Megiddo Hapishanesinde Filistinli Mahkum Hayatını Kaybetti
01.01.2024 - 23:46,
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İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesinde Filistinli bir mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, "İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde bir Filistinli şehit oldu." denildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılmadığına dikkat çekilerek, doğrulama çabalarının ve takibin sürdüğü vurgulandı.

İsrail makamlarından ise söz konusu açıklamaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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