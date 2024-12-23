İsrail'den Batı Şeria'da Ev Yıkımı - Son Dakika
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İsrail'den Batı Şeria'da Ev Yıkımı

İsrail, Batı Şeria'da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bir evi yıktı.

23.12.2024 14:18
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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Fetih Hareketinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti sorumlusu Hani Ceara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, sabahın erken saatlerinde Eş-Şuyuh beldesine baskın düzenlediğini belirtti.

Ceara, İsrail'e ait askeri araçların, C bölgesinde ruhsatsız bina inşa ettikleri bahanesiyle Mahmud Halayika isimli Filistinliye ait 2 katlı evi yıktığı bilgisini verdi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Silvan beldesinin El-Bustan Mahallesinde Filistinli bir aileye, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle oturduğu evi yıkması yönünde ihtarname gönderdi.

Evin sahibi Hişam Akil, gönderilen tebligatta evin yıkımını belediyeye ait araçların yapması durumunda kendisinden büyük bir masraf talep edildiğini, bu nedenle 11 yıllık evini kendisinin yıkmak zorunda kaldığını anlattı.

Filistinliler, İsrailli yetkililerin, C bölgesinde izin alınmadan inşaat yapılmasını veya arazi ıslahını engellediğini ve ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

1995 yılına ait "Oslo 2" anlaşmasına göre Batı Şeria toprakları 3 bölgeye ayrıldı. A bölgesi tamamen Filistin kontrolünde. "B" bölgesi İsrail'in güvenlik kontrolü altında ve sivil ve idari olarak Filistin kontrolünde.

C bölgesi ise tamamen İsrail'in sivil, idari ve güvenlik kontrolü altında, 2002'de Batı Şeria'nın yeniden işgal edilmesinin ardından Filistin yönetiminin bu bölgelerde fiili olarak kontrolü kalmadı.

C bölgesinin yüzde 80'inden fazlası İsrail'in kontrolü altında, bunlar arasında daha önce doğal koruma alanı olarak sınıflandırılan ve bu statüsü kaldırılarak C bölgesine dönüştürülen yüzde 3'lük alan da var ve (İsrailliler) bu bölgede binaların yıkılmasına dair emirler vermeye başladılar.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Batı Şeria'da Ev Yıkımı - Son Dakika

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