İsrail'den E1 Projesi İle Filistin Devletine Darbe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den E1 Projesi İle Filistin Devletine Darbe

14.08.2025 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Doğu Kudüs'te E1 projesiyle Filistinlilerin topraklarını genişletecek ve iki devletli çözümü tehdit edecek.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan Ma'ale Adumim yerleşimi arasına 3 bin 401 konut inşası için yapılan ihaleyi onaylayacağını söyledi.

"E1'deki inşaat planlarının onaylanması, Filistin devleti fikrini ortadan kaldırıyor." ifadelerini kullanan Smotrich, uluslararası toplumdan gelen baskılara rağmen yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşimini Kudüs'e bağladıklarını iddia etti.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu ise 20 Ağustos'ta, E1 projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek toplanacak.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) hareketinden yapılan açıklamada ise "E1 projesi, İsrail'in geleceği ve barışçıl bir iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi için ölümcül bir tehdit oluşturmaktadır. Bir uçurumun kenarında duruyoruz ve hükümet bizi tam hızla ileriye doğru sürüklüyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, Batı Şeria'daki Filistin bölgelerini birbirinden koparmayı ve Kudüs'ü dört bir yandan Filistin topraklarından ayrıştırmayı planlayan E1 projesine itiraz ediyor.

Söz konusu hamlenin, iki devletli çözüm şansını yok edeceği vurgulanıyor.

?Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantının kesilmesi amaçlanıyor

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yerleşim birimi ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

E1 projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği aktarılıyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.

Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş, ancak İsrail kararı reddetmişti.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güvenlik, Hükümet, Maliye, İsrail, Güncel, Dünya, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den E1 Projesi İle Filistin Devletine Darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Resmi açıklama geldi Beşiktaş’ta bir ayrılık daha Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Boş arazide tekme tokat dövüp sosyal medyada paylaştılar Boş arazide tekme tokat dövüp sosyal medyada paylaştılar
Özlem Çerçioğlu’nun ardından CHP Aydın teşkilatında peş peşe istifalar Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP Aydın teşkilatında peş peşe istifalar
İzmir’de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı İzmir'de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler

12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
18:19
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
17:59
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
17:56
Çerçioğlu’na “Hakkımı helal etmiyorum“ dediği isimden yanıt var
Çerçioğlu'na "Hakkımı helal etmiyorum" dediği isimden yanıt var
17:48
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP’den Aydın’a çıkartma Çok sert sözler
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP'den Aydın'a çıkartma! Çok sert sözler
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
17:08
Lampedusa açıklarında gemi faciası 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
Lampedusa açıklarında gemi faciası! 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
16:29
Yunanistan’da orman yangını kabusu Bilanço ağırlaşıyor
Yunanistan'da orman yangını kabusu! Bilanço ağırlaşıyor
16:28
Kim der ki 40 yaşında Elçin Sangu adeta yıllara meydan okuyor
Kim der ki 40 yaşında! Elçin Sangu adeta yıllara meydan okuyor
16:20
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler
16:19
İzmir’de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı
İzmir'de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 13:23:25. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den E1 Projesi İle Filistin Devletine Darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.