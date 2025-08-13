İsrail'den Filistin Yerine Tehdit - Son Dakika
İsrail'den Filistin Yerine Tehdit

13.08.2025 16:16
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Filistin'in tanınmasına karşı çıkarak tehditte bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupalı ve Batılı devletlerin art arda Filistin'i tanıma kararı almasının ardından iki devletli çözümün hayata geçirilmesine "izin vermeyecekleri" tehdidinde bulundu.

ABD'li basın kuruluşlarına konuşan Dışişleri Bakanı Saar, Filistin'i tanıma kararı alan ülkelerin "istiyorlarsa kendi topraklarında Filistin devletini kurabileceklerini" söyledi.

Bakan Saar, "Fransa ve Kanada gibi büyük ülkeler kendi topraklarında bir Filistin devleti kurmak isterlerse bunu yapabilirler; bunun için bolca alanları var." diyerek işgal etikleri Filistin topraklarının "İsrail'e ait olduğunu" iddia etti.

Saar, "İsrail topraklarının kalbinde bir Filistin devleti gerçekten de bir çözüm olurdu ancak bizi yok etmek isteyenler için bir çözüm." dedi.

1967 sınırları içerisinde işgal altında tuttukları Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devletinin İsrail'in nüfus yoğunluğu yüksek kentlerini "ciddi tehlikeye atacağını" ve ülkesini "savunulamaz sınırlara geri iteceğini" iddia eden Saar, "Böyle bir hamle intihar olur." dedi.

İsrail Meclisi, bazı ülkelerin Filistin devletini tanımaya yönelik adımları karşısında "Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına itiraz eden bir kararı" Şubat 2024'te 99 milletvekilinin, Temmuz 2024'te de 68 milletvekilinin oyuyla kabul etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle bölgede yaşanan insanlık felaketi zirve noktasına ulaşırken Tel Aviv yönetimi üzerindeki uluslararası baskı da artıyor.

Ülkeler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurması ve neden olduğu insanlık felaketinin son bulması için bağımsız Filistin devletini tanıma kararını uluslararası baskı aracı olarak kullanıyor.

BM üyesi 9 ülke, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin devletini resmi olarak tanıma kararı almıştı.

İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta da eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i "bağımsız devlet" olarak tanıma kararını açıklayacaklarını duyurmuştu.

İsrail işgali altında bulunan Filistin devletini, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden 147'si tanıdı.???????

Kaynak: AA

