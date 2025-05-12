İsrail'den Filistinlilerin Sürgün Planı

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürgün planının hala masada olduğunu, bu bağlamda iki ülkeyle "ileri düzeyde görüşmeler" yürüttüklerini söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Cohen, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sürülmesi planının halen??????? daha masada olduğunu belirtti.

Söz konusu planı hayata geçirmek için "sahada çaba sarf ettiklerini" aktaran Cohen, isim belirtmeden bu konuda "iki ülkeyle ileri düzeyde görüşmelerin" sürdüğünü açıkladı.

"Gönüllü göç" olarak tanımladığı Filistinlilerin sürgün planının Gazze Şeridi'ndeki mevcut durumun dayattığı "gerçekçi bir zorunluluk haline geldiğini" iddia eden Cohen, "Gazze Şeridi'nin önümüzdeki yıllarda yeniden inşası için ufukta ciddi bir süreç görmediğini" de sözlerine ekledi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

Öte yandan Trump, mart ayında Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesi planı hakkında daha önceki açıklamalarının aksine "Kimse, Filistinlileri (Gazze'den) sınır dışı etmiyor." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.