İsrail'den Gazze'ye Saldırılar ve İşgal Planları - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye Saldırılar ve İşgal Planları

İsrail ordusu, Gazze'de işgali genişletme ve saldırıları artırma planlarını Netanyahu'ya sundu.

02.05.2025 23:14
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İsrail ordusunun, Gazze'de işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılmasına ilişkin planları Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sunduğu aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, söz konusu planlar, Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerin işgal edilmesini ve saldırıların şiddetlenmesini içeriyor.

Haberde, bunun Herzi Halevi'nin Genelkurmay Başkanı olduğu dönemdeki "Gazze'ye girilip saldırı düzenledikten sonra çıkıldığı" modelin değişimi anlamına geldiği kaydedildi.

Planların bir parçası olarak İsrail ordusunun, piyade ve zırhlı birliklerdeki binlerce yedek asker için seferberlik çağrısı yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Öte yandan Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve bazı ordu komutanlarının katıldığı bir güvenlik istişare toplantısı düzenlediği, toplantıda pazar günü gerçekleştirilecek güvenlik kabinesi öncesinde Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesinin görüşüldüğü aktarıldı.

ABD'li özel şirketlerin insani yardım dağıtılmasını sağlayacağı öne sürüldü

KAN'ın haberinde, yeni uydu görüntülerine dayandırılarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Philadelphi Koridoru" ile "Morag Koridoru" arasındaki bir alanda, insani yardımların dağıtılması için bir bölge inşa ettiği ileri sürüldü.

İnsani yardımların kontrollü girişine izin verileceği ve dağıtımının ABD'li özel şirketler tarafından yapılacağı iddia edildi.

İsrail'in kısa bir süre içerisinde uluslararası tepkiyi azaltmak için Gazze'ye insani yardım girişine izin vermek zorunda olduğuna dikkati çekildi.

Ateşkes müzakerelerine bağlı olacak

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da, İsrail'in saldırılarının ve işgalinin genişlemesiyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşayabileceği alanların daha da azalacağını belirtti.

Söz konusu saldırının amacının "anlaşmaya ulaşmak için Hamas'a baskı yapmak" olduğu öne sürülürken, İsrail'in saldırıları genişletmek için ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta başlayacağı duyurulan Orta Doğu ziyaretini bekleyeceği, işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılmasının ateşkes müzakerelerinin gidişatına bağlı olacağı vurgulandı.

Ayrıca bir askeri kaynağın "2025 yılı Gazze ve İran ağırlıklı bir savaş yılı olacak." sözleri aktarılırken, İsrail ordusunun şu anda yaklaşık 10 bin asker açığı olduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'ye Saldırılar ve İşgal Planları - Son Dakika

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