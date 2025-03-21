İsrail'den Gazze'ye Yeni Toprak Tehdidi

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrailli esirlerin serbest bırakılmaması halinde, ülkesinin kalıcı kontrol için Gazze Şeridi'nde daha fazla toprak ele geçirmeye devam edeceğini bildirdi. Öte yandan UNICEF'e göre İsrail'in Gazze'de saldırılarını yoğunlaştırdığı salı gününden bu yana, 200'den fazla Filistinli çocuk öldürüldü.

İsrail merkezli "The Jerusalem Post" gazetesine konuşan Katz, Hamas tuttuğu tüm esirleri serbest bırakana kadar ülkesinin Gazze'deki toprakları ele geçireceğini söyledi.

Katz "Hamas esirleri serbest bırakmayı reddettikçe daha fazla toprak kaybedecek ve bu topraklar İsrail'e ilhak edilecek. Eğer esirler serbest bırakılmazsa, İsrail kalıcı kontrol için Gazze Şeridi'nde daha fazla toprak ele geçirmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salı gününden bu yana Gazze'de 200'den fazla çocuğun İsrail saldırıları sonucu öldüğünü açıkladı.

UNICEF'in Gazze'deki sözcüsü Rosalia Paulin, bölgedeki insani krizin derinleştiğinin altını çizdi. Bölgedeki sağlık yetkililerine göre salı gününden bu yana 600'e yakın Filistinli hayatını kaybetti.