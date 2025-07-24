İsrail'den Genç Fenomenlere Kampanya

İsrail'in, Amerika'dan ABD Başkanı Donald Trump yanlısı genç sosyal medya fenomenlerini ülkesinde ağırlayarak İsrail'in bozulan imajını düzeltmeyi hedefleyen bir kampanya başlattığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD'de işbirliği yaptığı Israel365 isimli sivil toplum kuruluşu üzerinden 290 bin İsrail şekeli (yaklaşık 86 bin dolar) bütçe ile ABD'den genç sağcı fenomenleri ülkesinde ağırlayacak.

Program kapsamında, ABD'den Trump'ın "Amerika'yı yeniden büyük yap (Make America Great Again-MAGA)" ve "Önce Amerika" kampanyalarını destekleyen 30 yaş altı 16 sosyal medya fenomeni İsrail'e getirilecek.

İsrail'in Gazze'de soykırımla yargılandığı saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskıcı işgal politikaları karşısında genç Amerikalılar ve sosyal medyada İsrail'e karşı yükselen tepkinin azaltılması, destek toplanması bu programla hedefleniyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın ihale açmadan seçtiği Israel365 isimli oluşumun liderliğini yapan Haham Tuly Weisz'in, İsrail'in işgal altındaki toprakların sadece Yahudilere ait olduğu, aşırı dini- milliyetçi bir görüşü savunduğu aktarıldı.

Kuruluşun, "iki devletli çözümü" bir "yanılsama" olarak nitelendirdiği, Hristiyan Siyonistler ve aşırı sağcı gruplardan destek topladığı kaydedildi.

Israel365 isimli oluşumun 7 Ekim 2023'ten itibaren ABD'deki aşırı sağ figürlerle ilişkilerini derinleştirerek siyasi etkinliklere katıldığı ve İsrail hükümetine Batı kamuoyunda sosyal medya fenomenleri aracılığıyla, İsrail'in saldırılarını ve zorunlu yerinden etme kampanyalarını meşrulaştırma konusunda destek sağladığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, fenomen kullanımının, kamuoyunu "yeniden dizayn etme" amacı taşıdığını, fenomenlerin paylaşımlarının "doğrudan bakanlıktan gelse aynı etkiyi yapamayacağını" değerlendirdi.

İsrail- İran arasında 12-24 Haziran'da yaşanan çatışma sırasında, İsrail yanlısı fenomenlerce yayılan dijital içeriklerin yaklaşık 1,8 milyar izlenmeye ulaştığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, 2025 sonuna kadar 550 fenomen grubunu İsrail'e getirmeyi hedeflediğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insani yardım ve ilaç ambargosunu sıkılaştırması karşısında, Gazze'den derisi kemiğine yapışmış özellikle çocuk Filistinlilerin görüntüleri dünya genelinde tepkiyle karşılanıyor. Gazze'deki yardım ambargosunun yol açtığı insanlık felaketine yönelik eleştirilerin aksine İsrail basınında, "uluslararası medyada durumun iyi yönetilemediği" eleştirileri öne çıkıyor.