İsrail'den Harem-i İbrahim Camisi'ne Baskın - Son Dakika
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İsrail'den Harem-i İbrahim Camisi'ne Baskın

İsrail, Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camisi'ne aşırı sağcı bakanla baskın düzenledi.

22.11.2024 21:46
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El Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'le işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisine baskın düzenledi.

El-Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki eski şehir bölgesinde Filistinlilere yönelik sokağa çıkma yasağı uygulandığını söyledi.

El-Halil Vakıflar Müdürü Gassan er-Recebi ise fanatik Yahudilerin bu dönemde İbrahim Camisinin içindeki Hz. İbrahim'in eşinin kabrini ziyareti, her yıl adet haline getirdiğini ve bu sebeple camiye baskınlar düzenlendiğini belirtti.

Yahudilerin makamın, inançlarıyla irtibatlı bir yer olduğuna ilişkin iddialar öne sürdüklerini dile getiren Recebi, "İbrahim Camisinin içi ve dışı Müslümanların ve Arapların mülküdür" dedi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin bugünkü baskınına, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in de eşlik ettiğini aktaran Recebi, Müslümanların camiye girişinin engellendiği ve ezan okunmasına izin verilmediğini kaydetti.

Fanatik Yahudilerin bugün ve yarın geceyi geçirmek üzere cami çevresine çadırlar kurduğunu paylaşan Recebi, söz konusu ayinler sırasında El Halil kenti sakinlerinin evlerinden dışarı çıkmalarına izin verilmediğini, sokaklar arasına kurulan barikatlar ve uzun süreli sokağa çıkma yasağı uygulamaları sebebiyle halka büyük sıkıntılar çektirildiğini anlattı.

Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami

İşgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim Camisi, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Harem-i İbrahim Camisi'ne Baskın - Son Dakika

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