İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak

İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın Joe Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına ilişkin mesaj yollamasının ardından Tel Aviv yönetiminden açıklama geldi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'daki saldırıların hedeflerine ulaşılana kadar Hizbullah ile ateşkes yapılmayacağını söyledi.

11.11.2024 22:16
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'daki saldırıların hedeflerine ulaşılana kadar Hizbullah ile ateşkes yapılmayacağını duyurdu. Öte yandan, Gazze'deki saldırılarda amaçlarının İsrailli esirleri geri getirmek olduğunu ifade etti.

"İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİ HER ZAMANKİNDEN DAHA SAVUNMASIZ"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusu yetkilileriyle yaptığı görüşme sırasında, Hizbullah ile çatışma, Gazze'deki saldırılar ve İran ile artan gerginliklere ilişkin açıklamada bulundu. "İsrail'in hava savunma tesislerine saldırılarının ardından İran'ın nükleer tesislerinin her zamankinden daha savunmasız olduğunu" öne süren Katz, Gazze'de büyük bir yıkıma yol açan saldırılarında en önemli amacın İsrailli esirleri geri getirmek olduğunu iddia etti.

"HİZBULLAH İLE ATEŞKES OLMAYACAK"

Katz, Lübnan'daki saldırılara ilişkin ise, "savaşın hedeflerine ulaşılıncaya kadar (Hizbullah ile) ateşkes olmayacak." ifadelerine yer verdi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda "belirli bir ilerleme" kaydedildiğini belirtmişti.

TRUMP'TAN BIDEN'A "HİZBULLAH" TALİMATI

İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla öne çıkan İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Lübnan'da Hizbullah ile ateşkesi görüşmek için ABD'ye gittiği belirtilmişti. Yedioth Ahronot gazetesinin ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde de ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına ilişkin mesaj yolladığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak - Son Dakika

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