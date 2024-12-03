İsrail\'den Hizbullah\'a Cevap: Hava Saldırıları

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(ANKARA) – Hizbullah'ın İsrail işgali altındaki Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlendiği roket saldırılarının ardından İsrail ordusu, Lübnan genelinde düzinelerce Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Talousa ve Haris bölgelerine düzenlediği dünkü hava saldırılarında en az dokuz kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlendiği roket saldırılarının ardından, Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Haris'e düzenlediği hava saldırısında beş kişinin, Talousa bölgesine yönelik saldırıda ise dört kişinin öldüğünü açıkladı.

Hizbullah, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana grubun duyurduğu ilk operasyon olan roket atışının, İsrail'in ateşkesi defalarca ihlal etmesine "misilleme" saldırısı olduğunu belirtmişti. Hizbullah saldırısından önceki İsrail saldırılarında daha önce iki kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnan ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasından bu yana Beyrut'un İsrail tarafından en az 54 ateşkes ihlali kaydettiğini ifade etti. Berri, ateşkesi izlemekle görevli komiteye İsrail'in ihlallerini "acilen" durdurması çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "İhlal raporlarını araştırmak ve ele almak için Fransa, İsrail ve Lübnan ile bir mekanizma aracılığıyla temas halindeyiz" dedi. Miller, erken ateşkes dönemlerinin genellikle kırılgan olduğunu ancak genel olarak şiddeti azaltmayı başardığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlendiği hava saldırılarının ardından saldırıların "ateşkesin ciddi bir ihlali olduğunu" ve İsrail'in buna "güçlü bir şekilde karşılık vereceğini" açıklamıştı. Netanyahu açıklamasında, "Ateşkesi uygulamaya devam etmekte ve Hizbullah'ın küçük ya da ciddi her türlü ihlaline karşılık vermekte kararlıyız" ifadelerine yer vermişti.