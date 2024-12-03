İsrail'den Hizbullah'a Cevap: Hava Saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'den Hizbullah'a Cevap: Hava Saldırıları

İsrail\'den Hizbullah\'a Cevap: Hava Saldırıları

Hizbullah'ın roket saldırısına karşı İsrail, Lübnan'daki hedeflere hava saldırıları düzenledi.

03.12.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) – Hizbullah'ın İsrail işgali altındaki Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlendiği roket saldırılarının ardından İsrail ordusu, Lübnan genelinde düzinelerce Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Talousa ve Haris bölgelerine düzenlediği dünkü hava saldırılarında en az dokuz kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlendiği roket saldırılarının ardından, Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Haris'e düzenlediği hava saldırısında beş kişinin, Talousa bölgesine yönelik saldırıda ise dört kişinin öldüğünü açıkladı.

Hizbullah, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana grubun duyurduğu ilk operasyon olan roket atışının, İsrail'in ateşkesi defalarca ihlal etmesine "misilleme" saldırısı olduğunu belirtmişti. Hizbullah saldırısından önceki İsrail saldırılarında daha önce iki kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnan ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasından bu yana Beyrut'un İsrail tarafından en az 54 ateşkes ihlali kaydettiğini ifade etti. Berri, ateşkesi izlemekle görevli komiteye İsrail'in ihlallerini "acilen" durdurması çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "İhlal raporlarını araştırmak ve ele almak için Fransa, İsrail ve Lübnan ile bir mekanizma aracılığıyla temas halindeyiz" dedi. Miller, erken ateşkes dönemlerinin genellikle kırılgan olduğunu ancak genel olarak şiddeti azaltmayı başardığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlendiği hava saldırılarının ardından saldırıların "ateşkesin ciddi bir ihlali olduğunu" ve İsrail'in buna "güçlü bir şekilde karşılık vereceğini" açıklamıştı. Netanyahu açıklamasında, "Ateşkesi uygulamaya devam etmekte ve Hizbullah'ın küçük ya da ciddi her türlü ihlaline karşılık vermekte kararlıyız" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Hizbullah'a Cevap: Hava Saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
09:51 Suriye’de “Meksika Açmazı“: MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi Suriye'de "Meksika Açmazı": MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:20 Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto eden 9 kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
16:34 Programa damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi
16:33 Galatasaray’daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi
16:31 Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti
16:26 Adı Galatasaray ile de anılan Salah’ın yeni adresi belli gibi Adı Galatasaray ile de anılan Salah'ın yeni adresi belli gibi
16:24 Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 12:20:32. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Hizbullah'a Cevap: Hava Saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.