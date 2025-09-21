İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail\'den Lübnan\'a Hava Saldırısı
21.09.2025 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın Bint Cubeyl kentinde motosiklete hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentinde seyir halindeki bir motosiklete hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail, insansız hava aracı (İHA) ile Bint Cubeyl kentinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

İHA İLE SALDIRDILAR

Saldırıda ölü veya yaralının olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail ordusunun dün akşam Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki el-Hardeli yolu üzerinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi yaşamını yitirmişti.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) LübnanGeçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Altın damlayan ağaç’ olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor 'Altın damlayan ağaç' olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor
Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı
Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a olay sözler: Yasaklansın Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a olay sözler: Yasaklansın
Lvbel C5’ten Mustafa Sandal’a zehir zemberek sözler Lvbel C5'ten Mustafa Sandal'a zehir zemberek sözler
Rize’de sel ve heyelanla mücadele Ayder Yaylası’nın yolu ulaşıma kapandı Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

17:39
CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda PM ve YDK listeleri belli oldu
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu
17:31
Sandıklar açılmadan hemen önce Sadettin Saran’dan flaş hamle
Sandıklar açılmadan hemen önce Sadettin Saran'dan flaş hamle
16:56
Ali Koç’tan Hacıosmanoğlu’na olay sözler: Büyük hata yaptı
Ali Koç'tan Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Büyük hata yaptı
16:04
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin’i devlet olarak tanıdı
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i devlet olarak tanıdı
14:47
Bayrampaşa’da kura sonunda tansiyon yükseldi AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor
Bayrampaşa'da kura sonunda tansiyon yükseldi! AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor
14:29
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili kura çekimi sonucu belli oldu
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili kura çekimi sonucu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2025 18:11:05. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.