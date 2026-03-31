İsrail'den Tahran'a Hava Saldırısı
İsrail'den Tahran'a Hava Saldırısı

31.03.2026 16:04
İsrail ordusu, İran'ın silah tesislerini hedef alan hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a dün gece düzenlediği hava saldırılarında silah üretim tesislerini hedef aldığını ileri sürdü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının dün gece Tahran'a bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Hedefler arasında balistik füze bileşenleri ile uçaksavar ve tanksavar silahları üreten tesislerin yanı sıra bir silah geliştirme ve üretim tesisinin de yer aldığı iddia edildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, balistik füze ve uçaksavar füze fırlatma rampalarını da hedef aldığı savunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Tahran, İsrail, İran, Son Dakika

Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Giresun’da kahreden görüntüler Kızını kaybeden anne böyle feryat etti Giresun'da kahreden görüntüler! Kızını kaybeden anne böyle feryat etti
Fenerbahçe’de Oosterwolde’nin yerine gelecek isim belli Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine gelecek isim belli
Aşkı bambaşka bir yerde buldu, “Bro“ dediği snipercı ile nikah masasına oturdu Aşkı bambaşka bir yerde buldu, "Bro" dediği snipercı ile nikah masasına oturdu
Tartışmalara yol açan karar Fenerbahçe 600 milyon TL’lik gelirin sahibi oldu Tartışmalara yol açan karar! Fenerbahçe 600 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO’dan açıklama İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
