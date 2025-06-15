İsrail'den Tahran'a Saldırı: 'Tahran Yanıyor'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'ın Şehran semtinde bir petrol deposunun vurulmasından sonra çıkan yangın üzerine, "Tahran yanıyor" ifadelerini kullandı.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in bugün Tahran'da düzenlediği saldırılara işaret etti.

Daha önce İran'ı, misilleme saldırılarını sürdürmesi halinde "Tahran'ın yanacağı" tehdidinde bulunan Katz, bu akşamki saldırının ardından "Tahran yanıyor." paylaşımı yaptı.

Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve ordu komuta kademesiyle durum değerlendirme toplantısı yapmış, İran'ın misillemelerine ilişkin "(İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney, İsrail'e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak." tehdidinde bulunmuştu.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.