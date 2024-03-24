İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un "Gazze cehenneminde bir milyondan fazla çocuk, kadın ve erkek açlık tehdidi altında. Bu durum tek bir gün bile devam etmemeli." ifadelerine tepki vererek, "dostlarımızdan" İsrail'e desteğe devam etmelerini beklediklerini söyledi.
Katz, sosyal medya platformu X üzerinden Baerbock'un açıklamalarına yanıt verdi.
Gazze'deki İsrailli esirler serbest bırakılmadan insani bir ateşkesin sürdürülemez olduğunu kaydeden Katz, "Bu zorlu dönemde dostlarımızdan İsrail'e desteğe devam etmelerini ve terör örgütü Hamas'a karşı İsrail'i zayıflatmamalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Katz, ayrıca Gazze'ye insani yardımın artırılması için birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Almanya: İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapıları acilen açılmalı
Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Gazze cehenneminde bir milyondan fazla çocuk, kadın ve erkek açlık tehdidi altında. Bu durum tek bir gün bile devam etmemeli." ifadelerini kullanmıştı.
Baerbock, ayrıca, Mısır'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "(Gazze'de) Açlığın son bulması için İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapılarının acilen açılması gerekiyor." demişti.
Bakan Baerbock, yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Samih Şukri ile görüşecek.
Buradan akşam saatlerinde İsrail'e hareket edecek Baerbock, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile görüşmesi bekleniyor.
Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un salı günü de İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile görüşmesi planlanıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Dışişleri Bakanı, Almanya'dan İsrail'e destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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