İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımı tepki topladı

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(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımı iki ülke arasında gerginliğe yol açarken Katz'ın hakaret içerikli paylaşımı büyük tepki topladı. Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Rize AKP İl Teşkilatı toplantısında yaptığı bir konuşmada, Türkiye'den İsrail'e askeri bir müdahale mesajı verdi. Cumhurbaşkanı, İsrail'i işaret ederek "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" dedi.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak'ın eski lideri ve savaş suçlusu Saddam Hüseyin'in fotoğraflarını birleştirerek paylaştığı X postunda, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in yolundan gidiyor ve İsrail'i hedef almakla tehdit ediyor. Ancak orada (Irak'ta) neler olduğunu ve nasıl sona erdiğini hatırlamalı" dedi.

Katz'ın açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir tepki geldi. Bakanlık açıklamasında, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca "İktidarda kalmak amacıyla Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen (İsrail Başbakanı) Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir. Türkiye, Filistin halkının adalet ve barış içinde yaşama hakkını savunmaya ve gerçekleri söylemeye devam edecektir" denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "insanlık vicdanının sesi" olduğunu söyledi. Katz'ın sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.