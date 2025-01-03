İsrail, Doktor Ebu Safiyye'yi Alıkoyduğunu İnkar Ediyor - Son Dakika
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İsrail, Doktor Ebu Safiyye'yi Alıkoyduğunu İnkar Ediyor

Filistin Esirler Cemiyeti, alıkonulan doktor Ebu Safiyye'nin akıbetinin tehlikeye girdiğini bildirdi.

03.01.2025 10:51
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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "zorla kaybettiği binlerce kişiden biri" olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin akıbeti konusunda uyardı.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin alıkoyduğu uzman doktor Ebu Safiyye'nin, "zorla kaybetme suçuyla karşı karşıya kalan binlerce Gazzeli tutukludan biri" olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in, uzman doktorun alıkonulduğunu inkar ettiği hatırlatılarak zaman geçtikçe Ebu Safiyye'nin akıbetine yönelik tehlikelerin katlanarak arttığı ifade edildi.

"Ebu Safiyye'nin 27 Aralık'ta alıkonulduğuna dair net deliller olmasına rağmen işgal güçleri, eskiden yaptığı benzer açıklamaları tekrar ediyor hem yayımlanan fotoğraf ve görüntüler hem salıverilen bazı Filistinlilerin ifadelerini içeren bu delilleri inkar ediyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Ebu Safiyye'nin akıbetinden tümüyle İsrail makamlarının sorumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası insan hakları örgütlerinden bu konuda devreye girerek üzerine düşen görevi yapması istendi.

İsrail uzman doktoru alıkoyduğunu reddediyor

Uzman doktor Ebu Safiyye'nin sorgulanmak üzere götürülmeden önce bir İsrail zırhlı aracına doğru yürüdüğü görüntüler kamuoyuna yansımasına rağmen Tel Aviv, elinde bu isimde bir tutuklu bulunmadığını ve akıbetine ilişkin bilgisinin olmadığını öne sürüyor.

İsrail- İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü (PHRI), Ebu Safiyye'nin akıbetine ilişkin İsrail ordusundan yazılı olarak bilgi talebinde bulunmuştu.

İsrail ordusunun PHRI'nın yazılı sorusuna, "Söz konusu kişinin tutuklandığına ya da gözaltına alındığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirmek isteriz." yanıtını verdiği belirtilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş de dün yaptığı açıklamada, PHRI aracılığıyla Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nün akıbetine ilişkin bilgi talebinde bulunduklarını ancak İsrail tarafının elinde bu isimde bir tutuklu olduğunu reddettiğini açıklamıştı.

Berş, Ebu Safiyye'nin öldürülmüş olabileceği konusunda endişelendiklerini kaydetmişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti de Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu belirtmiş, durumlarının açıklanması çağrısında bulunmuştu.???????

İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi saldırısı

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Aynı gün yayımlanan görüntülerde, Gazze'de İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Filistinli doktorun, İsrail ordusunun tanklarına karşı üzerinde beyaz önlüğüyle tek başına yürüdüğü anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Doktor Ebu Safiyye'yi Alıkoyduğunu İnkar Ediyor - Son Dakika

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