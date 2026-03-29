İsrail'e İran'dan Füze Misillemeleri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'e İran'dan Füze Misillemeleri

29.03.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, İran'dan gelen füze saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktu.

İran'dan yapılan iki misillemelerin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail genelinde birçok bölgede sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken İsraillilerden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklardan çıkmamaları istendi.

Bölgedeki AA muhabiri, İran misillemesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenlerin çaldığını ve gökyüzünden şiddetli patlama seslerinin geldiğini aktardı.

Yedioth Ahronot gazetesi ise İran'dan yapılan ilk misilleme sonrası, ülkenin orta ve güney kesimlerindeki Aşdod, Ramle kentlerinin yanı sıra Rehovot, Gedera, Modiin ve Ölü Deniz bölgelerinde de sirenlerin devreye girdiğini bildirdi.

İsrail'in orta ve güney kesimlerine yönelik ilk misillemenin hemen ardından İran füzelerinin ülkenin kuzeyini de hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti başta olmak üzere Celile ve Karmel bölgelerinde de sirenlerin çaldığı basına yansıdı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyine İran'ın yanı sıra Hizbullah'ın da eşzamanlı füze attığını duyurdu.

Açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'ın saldırısının önlendiğini ancak İran'dan atılan füzelerin açık alana düştüğünü bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın peş peşe attığı füzeler nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı duyuruldu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 14:49:24. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.