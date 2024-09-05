El Halil 'Büyük Hapishane' Oldu - Son Dakika
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El Halil 'Büyük Hapishane' Oldu

Filistinliler, İsrail ordusunun El Halil kenti ve komşu beldeleri askeri kontrol noktaları ve demir bariyerlerle bölerek büyük bir hapishaneye dönüştürdüğünü ifade etti. İsrail'in bu uygulaması ticaret, ulaşım ve sağlık hizmetlerini felç etti.

05.09.2024 19:48
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Filistinliler, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti ile komşu beldeleri askeri kontrol noktaları ve demir bariyerlerle bölerek "büyük bir hapishaneye" dönüştürdüğünü ifade etti.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki şehir ve beldelere giden tüm yolları ve girişleri kapatarak, El Halil'i 2000 yılında patlak veren Mescid-i Aksa İntifadası sırasındaki haline geri döndürdüğü belirtiliyor. El Halil ise ticaret açısından ülkenin en önemli kentlerinden biri olarak biliniyor.

AA muhabiri, El Halil'in kuzeyindeki "Ras el-Cura" olarak bilinen girişin demir bariyerle kapatıldığını ve Filistinlilerin buradan yürüyerek geçmeye zorlandığını gözlemledi.

Sağlık ekipleri de İsrail'in söz konusu uygulaması nedeniyle hastaları bu yollardan araçlarla taşıyamıyor, bu durum da sağlık ekiplerini kapılarda hastaları bir araçtan diğerine nakletmek zorunda bırakıyor.

Toplu cezalandırma

El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, AA muhabirine konuya dair yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu kenti büyük bir hapishaneye dönüştürdü ve toplu cezalandırma politikası uyguluyor." dedi.

İsrail ordusunun, kentin girişlerini askeri kontrol noktaları ve bariyerlerle kapattığını, kentteki çoğu beldede de aynı uygulamaya gittiğini ifade eden Ebu Sinine, "İsrail'in yaptığı, öncelikle sıradan vatandaşa zarar veren toplu bir cezalandırmadır. Tüm yaşam belirtileri kayboldu, piyasalar neredeyse durdu, ticaret ve ulaşım felce uğradı." diye konuştu.

Yollar kapatıldığı için çöp toplama hizmetinin dahi sunulamadığını aktaran Belediye Başkanı Ebu Sinine, El Halil'in ekonomik ve ticari bir şehir olduğunu ve 4 gündür kapalı kalmasının büyük mali kayıplara yol açmaya başladığını vurguladı.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ordunun koruması altında zorbalık ve yıkım yaptığını, insanları öldürdüğünü ve bunun da halk üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu dile getiren Ebu Sinine, Filistinlilerin güvenli şekilde yaşamak istediğini aktardı.

Öldürme ve kuşatma

El Halil'in batısındaki İzna beldesinden Ras el-Cura kontrol noktasına gelen Filistinli çiftçi Abdullah Ferecallah da işgal altındaki Batı Şeria'da olayların giderek farklı bir hal almaya başladığına dikkati çekti.

"İsrail ordusu Gazze'de katliam yapıyor, Batı Şeria'nın kuzeyini yerle bir ediyor, güneyini kuşatma altına alıyor." ifadelerini kullanan Ferecallah, İsrail'in kontrol noktaları gibi uygulamaları ve şehre giriş çıkışları kapatmasının günlük hayatı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Ferecallah, daha önce bulunduğu yerden El Halil'e 10 dakikada geldiğini halihazırda ise bu sürenin bir saati bulduğunu anlattı.

Filistinli çiftçi, inekleri beslemek için yem ve malzemeye ihtiyacı olduğunu, bunların kendisine ulaşmasının daha uzun sürdüğünü ve yollarda zorluk çektiğini ifade etti.

İsrail'in Filistinlileri baskıyla yerlerinden etmeye çalıştığını aktaran Ferecallah, topraklarından vazgeçmeyeceklerini ve yerlerini asla terk etmeyeceklerini vurguladı.

Çarşı-pazarlar neredeyse boş

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinden orta kesimine nakliye işi yapan Filistinli Mahmud Ziyad da işlerin çok zorlaştığını, gitmek istediği yere ulaşmak için uzun yol katetmek zorunda kaldığını ve bunun da daha fazla emek ve maliyetin artmasına neden olduğunu söyledi.

Tüccar Cudi en-Netşe ise İsrail'in yolları kapatması nedeniyle El Halil kentindeki çarşıların neredeyse boş olduğunu ifade etti.

Netşe, "Kapanma, ticari faaliyetleri felce uğrattı ve vatandaşların seyahat etmesini de engelledi. Beldeye bakın hiç alışveriş yapan yok. Mağazalar kapılarını müşterisiz açıp kapatıyor." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 1 Eylül'de 3 İsrail polisinin öldüğü saldırının ardından El Halil'in kuzey girişi ile saldırının gerçekleştirildiği yerin yakınındaki İzna kasabasının girişini kapatmış, kentin batı bölgelerine de asker takviyesi yapmıştı.

Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Terkumya beldesinde 1 Eylül sabahı bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu araca açılan ateş sonucu 3 İsrail polisi ölmüştü.

Kaynak: AA

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