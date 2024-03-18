İsrail, Filistinli Mahkümlara Ramazan Ayında Baskıyı İki Katına Çıkardı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail'in, ramazan ayının başından bu yana cezaevlerinde kadın ve erkek mahkümlara yönelik baskıyı iki katına çıkardığını duyurdu.
Filistin Esirler Heyeti Başkanı Faris, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal devleti İsrail'in Cezaevleri İdaresi (ŞABAS), Filistinli tutuklara baskılarını ramazan ayının başından itibaren iki katına çıkardı. Mahkumların durumları herkesin hayal edebileceğinden daha tehlikeli hale geldi." ifadelerini kullandı.
Faris, cezaevlerinde Filistinli tutuklulara yönelik şiddetli darp, aşağılama, hakaret, Kur'an-ı Kerim mushaflarına el koyma gibi uygulamaların arttığına dikkati çekerek, tüm bunların İsrail hükümetinin koruması altında yapıldığına vurgu yaptı.
ŞABAS'ın geçici Müdürü Koby Yaakobi'nin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yakın olduğunu belirten Faris, Yaakobi'nin bu göreve asaleten atanmak için mahkumların onuru, sağlığı ve yaşamları pahasına Ben-Gvir'e olan sadakatini kanıtlamaya çalıştığını kaydetti.
Faris, Filistinli mahkumlara yönelik intikam politikası yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Özellikle tutukluların sağlığını etkileyen intikam politikalarının devam etmesiyle tutukluların hayatları gerçek anlamda tehdit altına girerken, koşullar herkesin hayal edebileceğinden daha tehlikeli hale geldi." ifadelerini kullandı.
Filistin Esirler Heyeti'nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail gözaltı merkezleri ve hapishanelerinin 7 Ekim'den sonra "tam bir mezbahaya dönüştüğü", her türlü işkence ve darbın mahkumlara uygulandığına işaret edilmişti.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 630'a yükseldiği belirtilmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Filistinli Mahkümlara Ramazan Ayında Baskıyı İki Katına Çıkardı - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sağanak yağış sırasında ıslanan elektrik panosu bir anda alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Mahallede bir süre kesilen elektrikler, arızanın giderilmesiyle tekrar verilmeye başlandı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı ziyaret etti. Ziyarette raylı sistemler ve akıllı ulaşım sistemleri üzerine iş birliği olanakları değerlendirildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede çıkan tartışma sonucunda Recep H. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Adana'da Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mersin'in Silifke ilçesinde Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende öğrencilere ödüller verildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise şehit mezarlarına karanfil bırakıldı ve tiyatro oyunu sahnelendi.
Tepebaşı Bölgesi Karalan Mahallesi'nde, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm Dr. Gözde Pakize Gök ve sağlık personelleri, Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla birlikte yaşlılar adına hatıra ormanı oluşturmak için bir araya geldi. Etkinlikte, Karalan Mahallesi'nde özel bir alana sertifikalı fidan dikimi yapıldı. Oluşturulan hatıra ormanı, toplumun büyüklerine olan saygı ve sevgiyi simgelemektedir. Fidan dikimi etkinliği, gelecek nesillere yaşlıların hatırasını yaşatmayı ve yeşil alanların artmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Çin'de demiryolu-denizyolunun intermodal trenleri, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru hattında 2.000 seferi tamamlayarak yılın ilk çeyreği için belirlenen hedefe vaktinden önce ulaştı. Guangxi Beibu Körfezi Uluslararası Taşımacılık Geliştirme Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Li Tailin, taşımacılık hacmindeki artışı açıkladı ve Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeler ve ASEAN üyeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi olduğunu belirtti.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Pazarkapı Mahallesi'nde deniz kenarında bir genç kızın cesedi bulundu. Cesedin 19 yaşındaki Rezzan Yel'e ait olduğu belirlendi. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Kayseri'de Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erciyes Hacılar Kapı'da yapılan yarışlarla sona erdi. 166 sporcu mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporcular belli oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?