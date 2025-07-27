İsrail, Gazze'de 10 Saatlik İnsani Ara Duyurdu - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de 10 Saatlik İnsani Ara Duyurdu

27.07.2025 09:35
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İsrail ordusu, Gazze'de insani yardım için 10 saatlik aranın başlayacağını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından duyurulan "insani aranın" yerel saatle 10.00'da başlayıp bu akşam saat 20.00'de biteceğini bildirdi.

Gazi Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyerek sivillerin açlıktan ölmesine neden olan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hükümetin insani yardım girişinin arttırılması amacıyla verdiği "insani ara" kararı doğrultusunda ordunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını 10 saat boyunca durduracağı ileri sürüldü.

"İnsani aranın" İsrail kara birliklerinin bulunmadığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesi, orta kesimde yer alan Deyr el-Belah ve Gazze kentinde bir sonraki duyuruya kadar her gün uygulanacağı iddia edildi.

Ayrıca, Gazze Şeridi genelindeki halka gıda ve ilaç ulaştıran ve dağıtan BM ile insani yardım kuruluşlarının konvoylarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla saat 06.00'dan saat 23.00'e kadar kullanılacak "güvenli rotalar" belirlendiği öne sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından 27 Temmuz'da Gazze'ye saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de 10 Saatlik İnsani Ara Duyurdu - Son Dakika

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