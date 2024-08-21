İsrail, Gazze'de "insani bölge" dediği alanı daraltmayı sürdürüyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de "insani bölge" dediği alanı daraltmayı sürdürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde "insani bölge" olduğunu iddia ettiği ve zorla yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı El-Mevasi'yi daraltmaya devam ediyor.

21.08.2024 13:49
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde "insani bölge" olduğunu iddia ettiği ve zorla yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı El-Mevasi'yi daraltmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun yoğun saldırıları sürerken İsrail'in "tahliye" emirleri nedeniyle Filistinliler oradan oraya savruluyor.

İsrail ordusu, "insani bölge" olduğunu iddia ettiği ve göçe zorlanan 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi'yi hedef almaya başladı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaştı.

Adraee, El-Mevasi bölgesinin Deyr el-Belah'a yakın kısımlarında yer alan bazı kısımlarının boşaltılmasını istedi.

Haritada belirttiği yerlerin "tehlikeli çatışma alanı" olduğunu iddia eden Adraee, buradaki Filistinlilerin bölgeyi terk etmeleri gerektiğini ifade etti.

İsrail, "insani bölgeyi" yüzde 11 daraltmıştı

İsrail ordusu, geçen hafta yine "insani bölge" olduğunu iddia ettiği ve yerinden edilmiş Filistinlileri hapsetmeye çalıştığı El-Mevasi'deki bazı bölgelerin boşaltılmasını istemişti.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, İsrail'in bu "tahliye" kararıyla Gazze Şeridi'ndeki "insani bölge" yüzde 11 daraldı.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak oradan oraya göçe zorluyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Filistin Kızılayı, Refah'a başlatılan kara saldırısından sonra bölgeye gelen göç nedeniyle El-Mevasi'de tek çadırlık bir yerin dahi kalmadığını belirtiyor.

Artan sıcaklık ve su sıkıntısı başta olmak üzere zorlu şartlar yüzünden birçok Filistinli, El-Mevasi'ye gitmek yerine evlerinin enkazında hayata tutunmaya çalışıyor.

Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alan Akdeniz kıyısındaki El-Mevasi, altyapının bulunmadığı, yapılaşmanın oldukça az olduğu bir bölge.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de 'insani bölge' dediği alanı daraltmayı sürdürüyor - Son Dakika

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