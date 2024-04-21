- İsrail, Gazze'deki Al-Tuffah Mahallesi'ni vurdu
GAZZE ŞERİDİ - İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Al-Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 198 gündür devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Al-Tuffah Mahallesi'ndeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, saldırıda ölenlerin ya da yaralananların sayısı henüz bilinmiyor.
İsrail'in saldırılarında 34 bin 97 kişi hayatını kaybederken, 76 bin 980 kişi de yaralandı.
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