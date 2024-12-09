İsrail, Gazze'deki El-İstikame Camisi'nin Minaresini Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki El-İstikame Camisi'nin Minaresini Yıktı

İsrail ordusu, Refah'taki El-İstikame Camisi'nin minaresini tahrip etti, saldırılarda birçok cami yıkıldı.

09.12.2024 14:47
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İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan, daha önce bombaladığı El-İstikame Camisi'nin minaresini yıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail askerleri, Refah kentinin doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ne girdi ve burada yer alan El-İstikame Camisi'nin minaresini tahrip etti.

Görüntülerde, İsrail'e ait askeri araçlar ve buldozerlerin, caminin minaresini yıktığı görüldü.

İsrail savaş uçakları, daha önce camiyi bombalamış, saldırılar sonucu hasar gören ibadethane kullanılamaz hale gelmişti.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırılarında 819 cami tamamen yıkılırken saldırılarda 153 cami ciddi şekilde hasar gördü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 664 Filistinli öldü, 105 bin 976 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki El-İstikame Camisi'nin Minaresini Yıktı - Son Dakika

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