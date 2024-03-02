İsrail, Gazze'deki esirlerin isim listesini almadan Mısır'a gitmeyecek

İsrail'in Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin isim listesini almadan ateşkesle ilgili görüşmeler için Mısır'a gitmeyeceği bildirildi.
İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine konuşan üst düzey siyasi bir kaynak, İsrail müzakere heyetinin, Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Kahire'ye gitmek üzere olduğu yönündeki haberleri yalanladı.
Adı açıklanmayan kaynak, İsrail heyetinin, Gazze'de hayatta olan esirlerin isim listesini almadan bir yere ayrılmayacağını kaydetti.
İsrail merkezli "Walla" haber sitesinin, ismini açıklamadığı İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Tel Aviv yönetimi, Mısır ve Katar'a, "Hamas hayatta olan esirlerin isim listesini açıklamadan" müzakerelere devam etmeyeceğini iletti.
Mısır'ın El-Kahire televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik devam eden müzakerelere yarın Kahire'de devam edileceğini belirtmişti.
Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.
İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.
Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
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