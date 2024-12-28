İsrail, Gazze'deki Hastane Müdürünü Alıkoydu - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki Hastane Müdürünü Alıkoydu

İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nü alıkoyarak sağlık personelini zorla tahliye etti.

28.12.2024 13:49
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İsrail ordusu, kuşatma altına alıp sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoydu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamasında, "İşgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoyarak, onlarca sağlık personelini de soruşturma için bir merkeze götürdü." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'nin bazı bölümlerini ateşe vermesi ve hastanedeki tüm kişileri silah zoruyla tahliye etme girişiminin ardından hasta ve yaralıların hayati tehlikesi konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bir kısım hasta ve yaralının suyu, elektriği ve tıbbi personeli olmayan Endonezya Hastanesi'ne götürüldüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni dün yaktığını, bunun sonucunda hastanenin hizmet dışı bırakıldığını, sağlık ekiplerinin ve yaralıların da bilinmeyen bir yere götürüldüğünü duyurmuştu.

Hasta ve yaralıların götürüldüğü Endonezya Hastanesi perişan durumda

Açıklamada, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ni yakması ve ardından hizmet dışı kalmasının ardından bir kısım hasta ve yaralının götürüldüğü Endonezya Hastanesine ilişkin de şu ifadelere yer verildi:

"Endonezya Hastanesi'ne zorla tahliye edilen hasta ve yaralılar için gece çok çetin geçti. Su, elektrik, örtü, yiyecek ve malzeme olmadığı için çok perişan ve zor durumdalar. İşgalci İsrail'in sağlık personelinin çoğunu alıkoymasıyla hasta ve yaralılar için artık geri sayım başladı. İsrail ordusu ayrıca Kemal Advan'dan hastaları zorla tahliye etmeden önce Endonezya Hastanesi'nin de altyapısını tahrip etmişti."

Son olarak da açıklamada, Endonezya Hastanesi'nde yatan hastalar ve yaralılar için acilen tüm kurum ve paydaşlara çözüm bulmaları çağrısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane olan ve ismini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 436 Filistinli öldü, 108 bin 38 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki Hastane Müdürünü Alıkoydu - Son Dakika

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