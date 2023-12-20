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İsrail Ordusu, Gazze'deki Hastane Müdürünü İşkence Altında Tutarak İsrail Anlatısını Söylemeye Zorladı - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Gazze'deki Hastane Müdürünü İşkence Altında Tutarak İsrail Anlatısını Söylemeye Zorladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut'u darp ve işkence altında 'İsrail anlatılarını söylemeye' zorladığını açıkladı. İsrail'in sağlık sektörünü hedef alan suçlarına ek olarak, hastane müdürünü alıkoyduğu ve işgalin anlatısını söylemeye zorladığı belirtildi.

İsrail Ordusu, Gazze\'deki Hastane Müdürünü İşkence Altında Tutarak İsrail Anlatısını Söylemeye Zorladı
20.12.2023 - 18:09,
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut'u darp ve işkence altında "İsrail anlatılarını söylemeye" zorladığını açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusu tarafından yayımlanan Kahlut'un sorgulandığı anlara ilişkin görüntüler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail güçleri, sağlık sektörünü hedef alan yeni suçlarına ek olarak, hastane müdürünü alıkoydu, tedhiş etti, darp ve işkence altında işgalin anlatısını söylemeye zorladı." ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında,"İşgalci İsrail güçlerinin sağlık sistemini yok etme çabasıyla sağlık sektörünün bileşenlerine yönelik yüzlerce olayda uluslararası hukuku ihlalinin reddedildiği ve kınandığı" belirtildi.

Açıklamada, "Doktor Ahmed el-Kahlut, Ramallah'taki Filistin İçişleri Bakanlığının askeri sağlık hizmetleri kadrosunda çalışmaktadır." ifadesine yer verildi.

"Tuğgeneral rütbesi tüm dünyada bilinen ve kullanılan bir rütbedir"

Açıklamada, Kahlut'un Tuğgeneral rütbesine ilişkin, "Tuğgeneral rütbesi, İçişleri Bakanlığına bağlı tıbbi hizmetler sistemindeki bir görev rütbesidir, tüm dünyada bilinen ve kullanılan bir rütbedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in çarpıtmaları karşısında rutin prosedürlere değinilen açıklamada, "Sağlık hizmetleri personeli, İçişleri Bakanlığının işleyişine uygun özel eğitim ve kurslar almaktadır. Bu aynı zamanda dünyanın her yerinde uygulanan, askeri sağlık hizmetlerinin tüm üye ve kadroları için zorunlu olan rutin bir prosedürdür." denildi.

Sağlık Bakanlığı, açıklamasında "Kahlut'un tedhiş edilerek, baskı ve işkence altında konuşturulduğu" vurgulandı.

Açıklamada, insan hakları kuruluşlarına, "İsrail işgalinin genel olarak Filistin halkına, özel olarak da sağlık ekiplerine karşı kendi talebine uygun bir anlatı ortaya çıkarmak için uyguladığı suçlarını kınama" çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, açıklamasında, insan hakları örgütlerinden İsrail'in "Kemal Advan Hastanesinde yaptığı katliama ilişkin acil soruşturma başlatılmasını" istedi.

Sağlık Bakanlığı, 17 Aralık'ta İsrail güçlerinin sağlık ekipleri ve yerinden edilmiş Filistinlilere köpekleri saldırttığını, bir yaralının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş de İsrail güçlerinin, kuşatıp hedef aldığı hastanede savaş suçu işlediğini vurgulamıştı.

Berş, İsrail güçlerinin sağlık çalışanlarını canlı kalkan olarak kullandığını belirtmişti.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Kahlut'un sorgu altında, "Hamas'ın hastaneyi kontrolü altındaki askeri tesise çevirdiğini, 2010 yılında yarbay rütbesiyle Hamas'a katıldığını ve hastanede Kassam Tugayları'na bağlı askeri personelin görev yaptığını" söylediği dikkati çekiyordu.

Kaynak: AA
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