İsrail, Gazze'deki Hastaneyi Ateşe Verdi - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki Hastaneyi Ateşe Verdi

İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni yaktı, sağlık personeli ve yaralıları alıkoydu.

28.12.2024 00:16
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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni yaktığını, bunun sonucunda hastanenin hizmet dışı bırakıldığını, sağlık ekiplerinin ve yaralıların bilinmeyen bir yere götürüldüğünü duyurdu.

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni yakıp yıkarak, hizmet dışı bıraktı. Yüzlerce sağlık personeli, yaralı ve refakatçilerini de bilinmeyen bir yere götürerek sağlık sistemine karşı suçlarını sürdürmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Uzun bir kuşatmanın ardından İsrail ordusunun, patlayıcı yüklü robotlar kullanarak hastanenin çevresini havaya uçurduğu, ardından binanın büyük bir kısmını bombaladığı ve 24 saat içinde 5 sağlık personelini öldürdüğü aktarılan açıklamada, "İsrail, 180'i sağlık personeli, 75'i yaralı, hasta ve refakatçileri olmak üzere 350'den fazla kişiyi hastanede alıkoydu." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin, alıkoyduğu Filistinlileri, silah zoruyla elbiselerini çıkarmaya zorladığı ve onları bilinmeyen bir yere götürerek hastane yönetimi ve personeli ile iletişimi tamamen kestiği vurgulandı.

"Hastaneleri hedef almak, Filistin halkına uygulanan soykırım politikasının bir parçası olarak Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini ortadan kaldırmayı amaçlıyor." sözlerine yer verilen açıklamada, söz konusu suçlardan, İsrail, ABD yönetimi ve onu destekleyen İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin tamamen sorumlu tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve sağlık kuruluşlarına "sessizliklerinden çıkmaları ve bu suçları durdurmak için pratik önlemler almaları" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu bugün, kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak, baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesinin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 436 Filistinli öldü, 108 bin 38 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki Hastaneyi Ateşe Verdi - Son Dakika

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