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İsrail ordusu, Gazze'deki Nasır Hastanesini tecrit etti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki Nasır Hastanesini tecrit etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesini tecrit ettiğini ve hastaların sahra hastanelerine nakledilemediğini duyurdu. İsrail ordusu, Han Yunus'a yoğun hava ve obüs saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Gazze'deki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılarda birçok hastane hizmet dışı bırakıldı ve sağlık çalışanları öldürüldü.

İsrail ordusu, Gazze\'deki Nasır Hastanesini tecrit etti
23.01.2024 - 18:37,
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesini tecrit ettiğini, saldırılar nedeniyle hastaların sahra hastanelerine nakledilemediğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili bilgi verdi.

"İşgalci İsrail, Han Yunus'taki Nasır Hastanesini tecrit ediyor, sağlık ekiplerinin, hastaların ve yerinden edilenlerin hayatını tehlikeye atıyor." diyen Kudra, devam eden bombardıman nedeniyle sağlık ekiplerinin, ciddi vakaları Nasır Hastanesinden yanındaki Ürdün Sahra Hastanesine götüremediğini kaydetti.

İsrail ordusu, bir yandan karadan işgalini sürdürürken, diğer yandan da dünden bu yana Han Yunus'a yoğun hava ve obüs saldırıları düzenliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yönelik, önce çevresini hedef alarak daha sonra doğrudan bombalama, kuşatma ve baskınlar düzenlediğini hatırlatarak, güney bölgelerindeki hastanelerde de bunu sürdürmesinden duyduğu endişeyi birçok kez ifade etmişti.

İsrail ordusu, 109 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de 150 sağlık kuruluşun hedef aldı, 53 sağlık merkezi ile 30 hastaneyi hizmet dışı bıraktı, 112 ambulansı kullanılamaz hale getirdi ve 337 sağlık çalışanını öldürdü.

Filistin Kızılayı da bünyesinde faaliyet gösteren ve Han Yunus'ta bulanan El-Emel Hastanesinin çevresinin İsrail ordusunca hedef alındığını pek çok kez duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 370 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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