İsrail, Gazze'deki yardım konvoyuna saldırdı

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İsrail'in, Gazze'de uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) konvoyundaki üç ayrı araca ardı ardına İHA saldırısı düzenlediği ve son iki araca da yaralıları taşımaya çalışırken saldırmaya devam ettiği ortaya çıktı.

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde dün gece İsrail ordusunun uluslararası yardım konvoyuna düzenlediği ve 7 yabancı uyruklu yardım çalışanının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yürütülen ön soruşturmaya dair detayları yazdı.

Haaretz gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, üç araçlık WCK konvoyu, bir tıra gıda yardımını yüklemek üzere Gazze'de kurulan geçici limandaki depoya hareket etti.

Yardım kuruluşu çalışanlarını taşıyan üç araçlık konvoy limandan ayrılarak Deir el-Belah açıklarında sahil yolunda ilerlerken bölgedeki bir askeri birlik operasyon odasına haber vererek hava saldırısı talep etti.

İsrail'e ait İHA birinci aracı füzeyle vurduktan sonra buradan kurtulan bazı kişiler konvoydaki ikinci bir araca hareket etti. İkinci araçtaki kişiler bu sırada konvoyun vurulduğunu haber verdi ve çok kısa bir süre içinde ikinci araca bir hava saldırısı daha gerçekleşti.

Arkalarından gelen konvoydaki üçüncü araç, vurulan ikinci araçta hayatta kalan yaralıları araca taşımaya çalışırken bir İHA füzesiyle vuruldu.

Olayın uluslararası sonuçları ağır olabilir

Haaretz'e konuşan kaynaklar, olayın "çok sinir bozucu" olduğunu belirterek, "sahadaki birliklerin herhangi bir hazırlığa başvurmadan bölgedeki güçleri korumakla uzaktan yakından alakası olmaksızın hava saldırısı emri verebildiğinin" altını çizdi.

İsrail ordusunun, artan uluslararası baskı karşısında "bunun çok ciddi bir olay olduğunu ve Gazze'de devam eden savaşa geniş kapsamlı etkileri" olabileceğini değerlendirdiği belirtildi.

Aynı yardım kuruluşu yine hedef alınmıştı

Uluslararası yardım kuruluşu WCK'nin daha önce de Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki bir depoya ilerleyen aracının keskin nişancıyla hedef alındığı ancak içerisindeki yardım görevlisinin yaralanmadığı paylaşıldı.

WCK'nin bu dönemde, İsrail ordusuna şikayette bulunarak personeline Gazze'de ateş açılmamasını, İsrail ordusuyla koordinasyon içinde hareket ederken emniyetinin güvence altına alınmasını talep ettiği kaydedildi. İsrail ordusu, henüz Han Yunus'ta WCK konvoyuna ateş açılmasına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Gazze'nin Deir el-Belah bölgesinde, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanlarını taşıyan konvoy, İsrail ordusu tarafından vurulmuştu. Saldırıda, Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından WCK'nin bölgedeki operasyonlarını derhal durdurduğu ve gelecekteki çalışmalar için de yakın zamanda karar alınacağı belirtilmişti.

BMGK'nin ateşkes kararı uygulanmıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) 25 Mart'ta Gazze'de ramazan ayında bir ateşkes kararı çıktı ancak İsrail bu kararı hiçe sayarak saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusunun saldırıları ve işgali gölgesinde, Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon Filistinlinin yaklaşık yüzde 90'ının evsiz, açlık, kıtlık karşısında yaşam mücadelesi verdiği insanlık felaketi devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze'ye saldırılarında 21 binden fazlası kadın ve çocuk yaklaşık 33 bin Filistinli can verdi. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.