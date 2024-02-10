İsrail, Gazze\'nin kuzeyine yardım ulaştırmayı reddediyor

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GAZZE, 10 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardım ulaştırma taleplerinin yarısının İsrail tarafından reddedildiğini açıkladı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu yılbaşından beri kuzeye ilettiğimiz yardım taleplerinin yarısı reddedildi" dedi.

Lazzarini'ye göre, Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insanların açlıktan ölmek üzere olduğuna inanılan derin kıtlık ve açlık bölgeleri tespit etti.

Lazzarini, kuzeyde yaklaşık 300.000 kişinin hayatta kalabilmek için ajansın yardımlarına muhtaç olduğunu ve hayat kurtaran insani yardımlara erişimin engellendiğini ifade etti.

Gazze merkezli hükümet medya ofisine göre, un ve türevleri, pirinç ve konserve ürünler, İsrail'in devam eden kuşatması ve gıda, su ve besin maddelerinin girişini engellemesi nedeniyle tükenmiş durumda.

Ofis, bu bölgelerde yaşayan insanların işgal sebebiyle hayvan yemi ve tahıl öğütmeye zorlandığını ve devam eden saldırılar yüzünden gerçek bir kıtlıkla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı Cuma günü, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27.947'ye yükseldiğini duyurmuştu.